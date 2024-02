Nintendo Switch 2 : pas de sortie avant 2025, la console ne serait pas prête

La Switch 2 reste incroyablement mystérieuse. Heureusement, il est tout de même possible d’en apprendre un peu plus sur la bête, notamment en ce qui concerne son lancement. Celui-ci pourrait être plus éloigné que prévu, la console ne serait pas disponible avant 2025.

La prochaine console de Nintendo fait l’objet de nombreuses spéculations en ligne. La machine, communément appelée Switch 2 avant de connaître son nom officiel, est très attendue.

Si certains suggèrent que la petite sœur de la console hybride de Nintendo pourrait sortir en 2024, la réalité pourrait être un peu plus décevante. En effet, alors que la Switch 2 pourrait être présentée en mars à l’occasion d’un nouveau Nintendo Direct, sa commercialisation, elle, serait plus éloignée.

De nouvelles informations provenant de Bloomberg sous-entendent que la console ne sortirait qu’en 2025, en mars au plus tôt. Il faudrait attendre un an entre la présentation et le lancement officiel de la machine si ces informations s’avèrent exactes.

L’attente risque d’être longue et cela ne va pas plaire à tout le monde. Selon Bloomberg, Nintendo aurait donc prévenu les éditeurs de jeux vidéo : il va falloir patienter avant de mettre la main sur la machine.

Nintendo Switch ©Erik Mclean via Unsplash

La Nintendo Switch 2 va prendre son temps

Ce n’est pas la première fois que cette date est évoquée comme fenêtre de sortie pour la Switch 2. En effet, en novembre dernier, Shuntaro Furukawa, le PDG de Nintendo, avait semé le doute en affirmant que la Switch première du nom serait exploitée jusqu’en 2025.

Il serait logique que la firme japonaise ne veuille pas mettre deux de leurs consoles en concurrence. Logiquement, la Switch 2 ne serait pas disponible avant cette date potentielle. En fin de compte, 2025 peut paraître loin mais cela pourrait être un mal pour un bien.

Furukawa a démenti certaines rumeurs, notamment celles évoquant la puissance de la console et sa présentation à la gamescom. Les consoles de Nintendo ont généralement une génération de retard (compensée par un gimmick innovant). Une année supplémentaire de développement serait une bonne occasion pour Nintendo de surprendre les joueurs.

Un laps de temps supplémentaire salvateur pour Nintendo ?

Surtout que la console ne s’annonce pas comme révolutionnaire (pour l’instant). La plupart des rumeurs l’entourant parlent d’une console relativement peu performante. Par exemple, la Switch 2 ne serait pas en mesure d’utiliser pleinement la technologie de DLSS de NVIDIA.

Nintendo Switch ©Unsplash

De plus, la console aurait certes un écran plus grand mais l’OLED serait absent au lancement. Il est peu probable que la Switch 2 soit une déception au lancement. À part quelques loupés comme le Gamecube et la Wii U, les machines de la firme sont toujours un véritable succès.

Si les informations divulguées par Bloomberg sont dans le vrai, cela pourrait être une occasion pour Nintendo de s’assurer de la pérennité de sa future console. Un lancement en 2025 peut sembler loin (encore plus si la console est présentée prochainement), mais l’attente pourrait donc valoir le coup. En espérant que la machine ne s’éternise pas non plus.

