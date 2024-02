Nintendo Switch 2 : la date de présentation serait connue

Nintendo Switch ©Erik Mclean via Unsplash

Après 7 ans de bons et loyaux services, il est temps que la Switch tire sa révérence. La prochaine génération de console de Nintendo est très attendue et les joueurs sont impatients.

De nombreuses informations circulent à son sujet sur Internet mais sans confirmation officielle de Nintendo, aucune d’entre elles ne peut être prise pour argent comptant. Certains affirment que 2024 pourrait être l’année de présentation, voire de commercialisation de la Switch 2 et ils pourraient être dans le vrai.

De nouvelles rumeurs entourant la prochaine console hybride sous-entendent que celle-ci pourrait être dévoilée très bientôt. En effet, un nouveau Nintendo Direct serait programmé au mois de mars et ce serait le moment idéal pour Nintendo de présenter la Switch 2.

La Nintendo Switch 2 se rapproche

Surtout qu’il semblerait que la console soit déjà prête et qu’elle aurait été montrée lors de la Gamescom 2023. Si cela s’est fait discrètement, cette information suggère que le lancement de la Switch 2 ou sa présentation officielle pourrait être imminent.

Dans une vidéo, NateTheHate, célèbre leaker, s’exprime sur l’annonce de la Switch 2. Selon lui, Nintendo va inaugurer la console dès le mois de mars 2024. Ce prochain Nintendo Direct pourrait donc être très important pour la firme mais aussi un moyen d’en apprendre plus sur la future console.

La Switch 2 reste encore très mystérieuse, entre les rumeurs et les informations contradictoires, il est difficile de savoir à quoi elle pourrait ressembler. Parmi cette tonne d’informations, certaines reviennent plus régulièrement. C’est le cas notamment des capacités et des performances de la console.

La console de Nintendo est encore trop mystérieuse

Nintendo Switch ©Unsplash

Celle-ci ne serait pas plus puissante qu’une PS4, Nintendo ayant en général une génération de retard sur la concurrence. La Switch 2 pourrait également être rétrocompatible. Cela permettrait de jouer au catalogue de la première console dans de meilleures conditions.

En revanche, la console ne disposerait pas d’écran OLED au lancement. Nintendo pourrait préparer une seconde version équipée de cette technologie qu’elle lancerait plus tard. Ce ne serait pas très étonnant. C’est exactement ce que la firme a fait avec la Switch première du nom. En attendant ce Nintendo Direct hypothétique, il convient de prendre ces rumeurs avec précaution.

Il faut espérer que Nintendo provoque la surprise et dévoile en effet sa prochaine console très bientôt. Il reste à voir en revanche si la Switch 2 sera à la hauteur des espérances. Quoi qu’il en soit, une présentation en mars de la Switch 2 serait une excellente nouvelle, l’attente commence à être longue.