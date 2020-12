NVIDIA : 4 nouveaux jeux compatibles DLSS, Minecraft RTX quitte sa phase bêta

Le DLSS promet du 4K à plus de 60 images par seconde avec des GPU GeForce RTX (2000 et 3000) sur CRSED : F.O.AD, Moonlight Blade et Mount & Blade II : Bannerlord.

En novembre, NVIDIA a apporté sa technologie DLSS sur quatre jeux, dont Call of Duty : Black Ops Cold War. La fournée de décembre comprend elle aussi quatre titres. Désormais, ce sont donc 30 jeux qui supportent le DLSS.

La liste des bénéficiaires de décembre est la suivante : CRSED : F.O.AD, Moonlight Blade, Mount & Blade II : Bannerlord et Scavengers. Selon NVIDIA, « le DLSS augmente les performances jusqu’à 40% dans CRSED : F.O.A.D., ce qui signifie que chaque GPU GeForce RTX peut faire tourner le jeu en 4K au-delà de 90 images par seconde ». Toujours d’après les tests effectués par l’entreprise, le DLSS permet de doubler le taux d’images par seconde dans Moonlight Blade, ce qui se traduit par de la 4K à plus de 60 ips pour chaque GPU GeForce RTX ; de la 4K à plus de 60 ips pour Mount & Blade II : Bannerlord également, grâce à une hausse des performances de 50 % avec le DLSS. Enfin, en ce qui concerne Scavengers, le DLSS augmente le framerate de 40 % ; cela autorise de la 4K à plus de 60 ips, mais uniquement avec les GPU GeForce RTX 3000.

D’autre part, Minecraft RTX, lancé en version bêta en avril dernier, est officiellement sorti de ce statut. Afin de célébrer l’évènement comme il se doit, NVIDIA propose deux nouveaux mondes RTX : Colosseum, déjà disponible, et Dungeon Dash, proposé ultérieurement. En les incluant, cela porte le nombre total de mondes RTX officiels pour Minecraft à 15.

Enfin, pour vous aider à tester votre configuration sur Minecraft RTX, un benchmark Portal Pionneers RTX World est disponible sur le marketplace de Minecraft. NVIDIA propose plusieurs vidéos de présentation, regroupées ci-dessous.

