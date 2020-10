NVIDIA fait le point sur les prochains jeux compatibles RTX de 2020

Naturellement, avec la sortie de ses cartes graphiques Ampere et l’ombre des RX 6000 d’AMD, NVIDIA continue de militer en faveur de son ray tracing RTX. La société nous rappelle que la fin d’année sera bien remplie. Au programme : une douzaine de jeux RTX. Dans cette liste figurent trois superproductions. Tout d’abord, Watch Dogs : Legion, qui arrivera le 29 octobre, profite de reflets en RT et du DLSS ; ensuite, Call of Duty : Black Ops Cold War le 13 novembre, également avec ray-tracing et DLSS ; enfin, Cyberpunk 2077, programmé au 19 novembre, proposera « réflexions, l’occlusion ambiante, les ombres et l’illumination diffuse globale en RT ainsi que le DLSS ». D’ailleurs, ce dernier sera jouable via le GeForce Now dès sa sortie.

Viennent s’ajouter trois autres productions, certes moins médiatisées mais bénéficiant aussi des fonctionnalités RTX : Ghostrunner, le 27 octobre, avec le ray tracing, les reflets et les ombres, et le DLSS ; Pumpkin Jack, le 23 octobre, avec des reflets et des ombres en ray tracing, un éclairage amélioré et le DLSS ; Xuan-Yuan Sword VII, le 28 octobre, avec un éclairage global en RT et du DLSS. Les bandes annonces pour ces softs sont disponibles en bas de page.

Vidéo : NVIDIA promeut son ray tracing RTX via trois vidéos

Où est donc passé Boundary ?

Par ailleurs, des titres existants auront droit à de nouvelles fonctionnalités NVIDIA en novembre : Edge of Eternity (DLSS), Mortal Shell (ombres en raytracing et DLSS), Mount & Blade II : Bannerlord (DLSS), World of Warcraft : Shadowlands (ombres en raytracing).

Enfin, on termine par deux jeux en version bêta accessibles avec des fonctionnalités RTX : Enlisted, débarquera en bêta fermée en novembre avec de l’illumination globale et du DLSS ; Ready or Not, attendu « au plus tard en 2020 », avec reflets, ombres et occlusion ambiante en RT et DLSS.

Bizarrement, aucune mention du FPS spatial Boundary, pourtant lui aussi prévu pour 2020.

