NVIDIA : 9 jeux supplémentaires adoptent le DLSS en mai, dont Everspace 2 et No Man’s Sky

On ne vous présente plus le DLSS, l’une des technologies phares de NVIDIA avec le RTX en matière de jeu vidéo. Après avoir débarqué sur des titres comme Call of Duty : Warzone et Mortal Shell le mois dernier, le DLSS, désormais présent dans 50 jeux selon NVIDIA, sera géré par 9 jeux supplémentaires d’ici la fin du mois, parmi lesquels No Man’s Sky et Everspace 2.

Voici la liste et de petites présentations signées NVIDIA pour chacun de ces jeux :

« AMID EVIL : Le jeu de tir rétro tant apprécié est mis à jour aujourd’hui, avec l’ajout d’effets de ray tracing et de la technologie NVIDIA DLSS, qui augmente les performances de 2,7 fois en 4K avec le ray tracing activé.

Aron’s Adventure : Le jeu d’action-aventure RPG a récemment ajouté le NVIDIA DLSS à l’aide de notre plugin DLSS pour Unreal Engine 4, et les joueurs ont vu les performances augmenter de 60 %, permettant à chaque GPU GeForce RTX de faire tourner ce magnifique titre à plus de 60 FPS en 4K.

Everspace 2 : le RPG-shooter spatial en accès anticipé sera mis à jour aujourd’hui avec la prise en charge de DLSS, augmentant les performances jusqu’à 80 %.

Metro Exodus PC Enhanced Edition : La mise à jour de Metro Exodus de 4A Games a été lancée au début du mois avec le DLSS, augmentant les fréquences d’images jusqu’à 2 fois, transformant les GPU GeForce RTX en machine 4K dans Metro Exodus PC Enhanced Edition.

No Man’s Sky : Une prochaine mise à jour ajoute NVIDIA DLSS pour le jeu en mode bureau et en réalité virtuelle, augmentant les performances en mode bureau jusqu’à 70 % en 4K, améliorant considérablement la fluidité et la réactivité du jeu, offrant aux joueurs GeForce RTX une meilleure expérience globale.

Redout : Space Assault : Le jeu de tir spatial ajoute aujourd’hui NVIDIA DLSS et les effets en ray tracing dans une nouvelle mise à jour, pour une expérience plus immersive.

Scavengers : Le jeu de tir free-to-play a été lancé au début du mois avec NVIDIA DLSS, qui augmente les performances des joueurs GeForce RTX jusqu’à 40 %, permettant aux joueurs GeForce de maximiser les graphismes du jeu et de jouer à plus de 60 FPS avec tous les GPU GeForce RTX série 30.

Wrench : Mechanic sim ajoute le ray tracing et NVIDIA DLSS, doublant les performances en mode bureau en 4K. »

La Nintendo Switch Pro miserait sur le DLSS pour offrir de la 4K en mode téléviseur

Le DLSS s’attaque à des titres VR pour la toute première fois

Si vous avez bien compté, la liste ci-dessus mentionne 8 jeux ; il en manque donc un à l’appel. Il s’agit d’un jeu VR, Into the Radius. En effet, comme le précise NVIDIA, pour la première fois, le DLSS arrive sur des titres de réalité virtuelle. Ils sont au nombre de trois en mai. Outre Into the Radius, on retrouve No Man’s Sky et Wrench.

« No Man’s Sky : Lorsque vous jouez à No Man’s Sky en mode VR, le DLSS double vos performances VR avec le préréglage graphique Ultra et maintient 90 FPS sur un Oculus Quest 2 avec une GeForce RTX 3080.

Wrench : Le ray tracing et le DLSS arrivent en VR dans la mise à jour d’aujourd’hui. Le DLSS augmente les performances jusqu’à 80 % pour cette simulation de mécanique, ce qui permet d’activer les effets de ray tracing pour les modes bureau et réalité virtuelle.

Into the Radius : Avec le NVIDIA DLSS dans ce jeu de survie en réalité virtuelle, les joueurs découvriront une amélioration notable de l’anticrénelage, qui réduit considérablement le scintillement et les effets d’escalier sur les objets et le feuillage, améliorant ainsi la qualité de l’image et l’immersion.

Rappelons que le DLSS requiert des cœurs Tensor et qu’il nécessite ainsi une carte graphique RTX.

Nouveau pilote Game Ready

Enfin, NVIDIA a également publié un pilote Game Ready pour Days Gone. Celui-ci ajoute aussi 6 jeux compatibles paramètres optimaux du GeForce Experience :

Hood : Outlaws & Legends

Metro Exodus : Enhanced Edition

Ranch Simulator

Resident Evil Village

Total War : Rome Remastered

Totally Accurate Battle Simulator

Source : DP NVIDIA, NVIDIA