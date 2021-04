Le NVIDIA DLSS débarque sur Call of Duty : Warzone et Call of Duty : Modern Warfare

Call of Duty : Black Ops Cold War bénéficie du DLSS de NVIDIA depuis novembre dernier, mais ce n’était pas le cas de Call of Duty : Warzone et Call of Duty : Modern Warfare ; carence désormais corrigée par le biais d’une mise à jour publiée aujourd’hui.

NVIDIA a procédé à des tests avec des cartes graphiques RTX 2000 et RTX 3000 ; la plateforme est dotée d’un processeur Intel Core i9-10900K (10 cœurs / 20 threads) et de 32 Go de RAM. Ils montrent un gain du nombre d’images par seconde pouvant atteindre 70 % en 4K ; déjà pour Outirders, le DLSS améliorait les performances de 73 % en 4K. L’entreprise précise que le « NVIDIA DLSS est disponible dès aujourd’hui dans le célèbre jeu de battle royale Call of Duty : Warzone, et dans la campagne, le multijoueur et les modes Spec Ops de Call of Duty : Modern Warfare ».

Unity reçoit un support natif du NVIDIA DLSS

Du DLSS également pour Mortal Shell et Naraka : Bladepoint

Deux autres jeux reçoivent également le support du DLSS : Mortal Shell de Cold Symmetry et Naraka : Bladepoint de 24 Entertainment.

Mortal Shell est un jeu d’action-RPG solo. Avec le DLSS, NVIDIA clame une hausse des performances jusqu’à 130 % en 4K (cette fois, le processeur utilisé pour les tests est un Core i9-9900K).

Naraka : Bladepoint, un battle royal axé sur la mêlée actuellement en bêta fermée. NVIDIA évoque un gain de performance de 60 % en 4K (machine de test armée d’un Ryzen 9 5900X). Ainsi, « grâce au DLSS, tous les joueurs de la série GeForce RTX 30 peuvent profiter de l’action du jeu à 60 FPS+ avec les paramètres maximum en 4K ».

