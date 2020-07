NVIDIA surclasse désormais Intel en matière de capitalisation boursière

Pour la première fois de son histoire, NVIDIA a dépassé Intel sur le plan de la capitalisation boursière. En effet, hier, lors de la clôture de la bourse, la capitalisation boursière de l’entreprise a atteint 251,31 milliards de dollars, contre 248,15 milliards pour Intel. Cela lui permet de devenir l’entreprise la plus puissante du secteur aux États-Unis et la troisième la plus puissante au monde.

Comme on le constate sur le graphique ci-dessus proposé par Bloomberg, la capitalisation boursière de NVIDIA est en hausse constante depuis plusieurs mois, tandis que celle d’Intel a marqué un peu le pas au cours des dernières semaines. Outre son activité sur le secteur des cartes graphiques, avec l’arrivée prochaine des GPU Ampere, NVIDIA profite bien sûr de son implantation sur d’autres marchés très porteurs comme l’intelligence artificielle. Récemment, l’entreprise s’est par exemple associée à Mercedes-Benz pour la conduite autonome.

HiSilicon devient le 10e plus important fournisseur de semi-conducteurs au monde

Une année 2020 prometteuse pour NVIDIA

Pourtant, si l’on compare les revenus d’Intel et de NVIDIA, il n’y a pas photo. Le premier a dégagé un chiffre d’affaires de 71,9 milliards de dollars l’année dernière, contre 11,72 milliards de dollars pour NVIDIA. Cependant, la firme a quasiment doublé ses revenus en quelques années : ils étaient de « seulement » 6,91 milliards en 2017. Pour la période en cours, comme le rapporte Reuters, les analystes tablent sur une augmentation de 34 % des revenus pour NVIDIA, avec un CA de 14,6 milliards de dollars. Des prévisions nettement moins optimistes du côté d’Intel, avec une hausse des revenus estimée à 2,5 %, soit un CA annuel de 73,8 milliards de dollars.

Enfin, notez que contrairement à Intel, NVIDIA ne possède aucune usine. La firme se charge de la conception mais sous-traite la production à des sociétés comme TSMC ou Samsung. De son côté, Intel gère tout de A à Z, de la conception à la fabrication.