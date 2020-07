GPU Ampere : vers une RTX 3070 Ti armée de 8 Go de mémoire GDDR6X

Les prochaines cartes graphiques GeForce de NVIDIA, les GPU Ampere, devraient débarquer en septembre prochain. Il y a quelques jours, on a ainsi surpris un « GPU NVIDIA Ampere inconnu » en train de s’entraîner sur 3DMark Time Spy. Si jusqu’à présent, il a surtout été question des RTX 3080 et RTX 3080 Ti, munies d’un GPU GA102, avec notamment une photo de la RTX 3080 Ti d’Asus et pas mal de spécifications dévoilées par Igor Wallossek, au tour des RTX 3070 et RTX 3070 Ti de faire parler d’elles.

Selon l’utilisateur kopite7kimi, ces dernières s’appuient sur un GPU GA104. La RTX 3070 embarque 2944 cœurs CUDA et la RTX 3070 Ti, 3072 cœurs CUDA. Surtout, celle-ci bénéficierait de 8 Go de mémoire GDDR6X pour une vitesse mémoire atteignant 21 Gbit/s, tandis que sa petite sœur se contenterait de mémoire GDDR6. Dans tous les cas, les deux références offriraient une bande passante mémoire supérieure à 512 Go/s. Notez qu’il faut remonter à la GeForce GTX 1070 Ti sous architecture Pascal pour voir une variante Ti dans la gamme xx70.

Des GPU produits par TSMC ou Samsung ?

Parmi les autres informations, kopite7kimi indique la RTX 3060 serait dotée d’un GPU GA106-300. La production des cartes Ampere devraient débuter en août. En revanche, on ne sait toujours pas qui de TSMC ou de Samsung s’en chargera. En effet, on a récemment appris que l’entreprise coréenne pourrait graver ces GPU Ampere. Surtout, via un process non pas en 7 nm, mais en 8 nm.

