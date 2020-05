HiSilicon devient le 10e plus important fournisseur de semi-conducteurs au monde

HiSilicon, filiale de Huawei spécialisée dans les SoC et les modems, a fait au cours du premier trimestre son entrée dans le top 10 des plus importants fournisseurs de semi-conducteurs au monde. C’est la première entreprise chinoise à atteindre un tel niveau.

Le trio de tête se compose d’Intel, Samsung et TSMC. HiSilicon signe en revanche la plus forte croissance sur an. La firme a augmenté ses ventes de 54 % par rapport au premier trimestre 2019. Elle est ainsi passée de la 15e à la 10e place.

Le processeur KX-U6780A de l’entreprise chinoise Zhaoxin testé en applicatif et en jeu

NVIDIA débarque à la 9e place

NVIDIA grappille également deux places, et se situe désormais en neuvième position, avec une croissance de 37 % sur un an. Au total, sur une année, les ventes de l’ensemble de ces dix cadors ont crû de 16 %. Une belle performance dans le contexte mondial actuel.

Pour en revenir à HiSilicon, les États-Unis ne voient clairement pas cette ascension d’un bon œil. Le gouvernement a récemment pris des mesures pour couper les approvisionnement de la société, en lui interdisant notamment de se fournir auprès du fondeur taïwanais TSMC. Pour cette raison, Huawei a d’ailleurs été contraint de migrer sa production en 14 nm de TSMC vers SMIC en avril dernier. Reste à savoir ce que donnera cette stratégie sur le long terme.

Source : DigiTimes