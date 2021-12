NVIDIA célèbre ‘The Matrix Resurrections’ en offrant des PC GeForce RTX personnalisés

NVIDIA annonce : « Pour fêter le lancement de » The Matrix Resurrections » dans les cinémas et sur HBO Max le 21 décembre, NVIDIA s’est associée à Warner Bros. Pictures pour offrir aux joueurs GeForce une chance de gagner l’un des trois PC personnalisés et modifiés sur le thème de Matrix, sous licence officielle. Ces PC sont uniques et construits avec les dernières cartes graphiques GeForce RTX, et sont entièrement refroidis par eau et personnalisés.

Le deuxième prix est l’une des cinq « backplates GPU » The Matrix Resurrections, extrêmement rares et personnalisées, qui peuvent être fixées à une carte graphique GeForce 3080Ti ou exposées comme un objet décoratif en édition très limitée ».

Le concours se déroule du 14 au 22 décembre sur les réseaux sociaux de NVIDIA (Facebook, Twitter et Instagram). Toutes les informations sur les détails du concours sont disponibles ici.

Les trois PC mis en jeu

Les trois PC mis en jeu s’appellent Digital Storm, NZXT Nebuchadnezzar et The Breacher. Leurs spécifications sont consignées dans les trois tableaux ci-dessous.

Chassis Digital Storm Aventum X GPU GeForce RTX 3080 Ti CPU Ryzen 9 5950X Carte mère ROG Maximus Crosshair VIII Formula RAM 32 Go DDR4 HyperX Fury RGB Stockage 1 To m.2 + 4 To HDD PSU 1200W 80 Plus Gold Refroidissement HydroLux PRO Custom Liquid Cooling Digital Storm

Chassis NZXT 710i GPU GeForce RTX 3080 Ti CPU AMD 5800X Carte mère NZXT N7 B550 RAM 32 Go (2×16) DDR4 TEAM T-Force Stockage WD 1 To m.2 PSU NZXT C850 Refroidissement NZXT Z73 Kraken AIO Ventilateurs NZXT AER LED Fans NZXT Nebuchadnezzar

GPU GeForce RTX 3090 CPU Ryzen 9 3950X Carte mèr MSI X370 Carbon RAM 32 Go Corsair Vengeance RGB Stockage 2 To m.2 PSU Cooler Master 1200W The Breacher

Source : communiqué de presse NVIDIA