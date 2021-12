NVIDIA GeForce Now : le 1600p disponible pour les MacBook M1

Fin octobre, NVIDIA a annoncé le lancement d’un nouvel abonnement à son service GeForce Now appelée RTX 3080 ; ces derniers sont actifs en Europe depuis peu. Dans les grandes lignes, cette formule permet de profiter de sessions en 1440p à 120 images par seconde sur PC et Mac ; n’hésitez pas à consulter à lire notre test complet du GeForce Now RTX 3080 pour de plus amples informations. Si vous jouez sur un MacBook Air ou MacBook Pro M1 d’Apple, sachez que NVIDIA a déployé une mise à jour hier qui autorise une définition native de 1600p sur ces deux machines.

Pour ceux qui l’ignorent, ces deux ordinateurs portables ont une définition native de 2560 x 1600 pixels. En revanche, NVIDIA ne précise pas si cette définition est compatible avec le 120 images par seconde ; l’écran du MacBook Air est limité à 60 Hz mais celui du MacBook Pro atteint un taux de rafraîchissement de 120 Hz. NVIDIA mentionne simplement que « les membres GeForce NOW RTX 3080 peuvent désormais jouer en définition native sur leur Macbook Air ou Macbook Pro M1, en 1600p ».

Connexion automatique à Ubisoft Connect

Par ailleurs, pour tous, la version 2.0.36 du GeForce Now relie directement les comptes NVIDIA et Ubisoft. Ainsi, les utilisateurs n’ont plus à saisir leur identifiant et mot de passe dans Ubisoft Connect lors du lancement d’un jeu.

Rappelons que l’abonnement GeForce RTX 3080 est facturée 99,99 euros les 6 mois. L’offre Proritaire coûte 49,99 euros pour la même durée ou 9,99 euros par mois. Actuellement, dans le cas d’une souscription à un abonnement de 6 mois, l’entreprise accorde gratuitement le jeu Crysis Remastered. Enfin, NVIDIA propose toujours une offre non-payante. Les sessions y sont limitées à une heure et le RTX n’est pas disponible.

Source : NVIDIA