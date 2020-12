NVIDIA concocterait des RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti

Récemment, la gamme de GeForce RTX 3000 a accueilli un nouveau membre, la RTX 3060 Ti. Cette référence a porté le nombre de modèles à quatre : RTX 3060 Ti, RTX 3070, RTX 3080 et RTX 3090. La suite pourrait prendre la forme de RTX 3080 Ti et de RTX 3070 Ti selon des données issues d’un prétendu pilote OEM HP.

L’arrivée prochaine d’une RTX 3080 Ti armée d’un GPU GA102-250 semblait de toute manière très plausible. Elle devra combler le gap tarifaire qui sépare la RTX 3090 FE, vendue 1549 euros, et la RTX 3080 FE, affichée à 719 euros. Pour l’instant, la place est occupée par la RX 6900 XT d’AMD avec son prix de 999 euros.

La pénurie affecte aussi les GPU Ampere A100

En renfort des RTX 3080 et RTX 3070 face aux RX 6000 d’AMD

Les spécifications de cette RTX 3080 Ti restent incertaines. Ce modèle pourrait embarquer 9 984 cœurs CUDA voire 10 496, comme la RTX 3090 (la RTX 3080 en a 8 704). Au niveau de la mémoire, deux hypothèses reviennent souvent : soit 12 Go de mémoire GDDR6X et une taille de bus de 384 bits, soit 20 Go de mémoire et un bus de 320 bits.

La deuxième option semble plus probable, puisque la fuite avance aussi des échantillons techniques de RTX 3080 avec 11 et 12 Go de mémoire. Sur un bus de 352 bits dans le premier cas, de 384 bits dans le second.

Le lancement d’une RTX 3070 Ti parait lui aussi envisageable pour contrer la RX 6800. Vendue quelques dizaines d’euros de plus que la RTX 3070 (579 euros contre 519 euros), la carte d’AMD compte deux fois plus de VRAM et s’avère plus performante. La RTX 3070 Ti bénéficierait de 7 424 cœurs CUDA (5 888 pour la RTX 3070) et potentiellement de mémoire GDDR6X.

Enfin, les GPU GA106 renvoient à des RTX 3060 mobiles censées arriver en début d’année prochaine.

