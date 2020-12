La pénurie affecte aussi les GPU Ampere A100

Pour les particuliers, obtenir une carte graphique RTX 3000 de NVIDIA est compliqué depuis plusieurs semaines. Sachez que la pénurie affecte également les professionnels du HPC et des centres de données. Bien sûr, ces derniers ne commandent pas de RTX 3000 pour faire tourner les derniers hits dans les meilleurs conditions possibles, mais plutôt des GPU Ampere A100 ; et eux non plus ne sont pas épargnés par la conjoncture.

Cela signifie surtout que Samsung n’est pas le seul responsable de la situation. En effet, les GPU Ampere A100 ne sont pas gravés en 8 nm dans les usines du groupe coréen, mais en 7 nm par TSMC. Malgré sa capacité de production supérieure, le fondeur taïwanais n’a apparemment pas la recette pour assurer une offre suffisante. À sa décharge, outre une année 2020 particulière, sa gravure en 7 nm est fortement sollicitée en ce moment : Ryzen 5000, GPU RDNA 2 (cartes graphiques Big Navi, SoC des PlayStation 5 et Xbox Series X et S), A100… Pour ne rien arranger, le GPU A100 est un monstre à produire : 826 mm2 de surface, 54,2 milliards de transistors ; à cela s’ajoute jusqu’à 80 Go de mémoire HBM2E, un type de mémoire onéreux et pas facile à obtenir.

NVIDIA admet que l’offre de RTX 3000 n’est pas suffisante

Une architecture Ampere plébiscitée

Comme les RTX 3000 de NVIDIA, l’Ampere A100 représente un véritable bond en avant par rapport à la génération précédente. L’A100 est 25 % supérieur à la Tesla V100 en calcul FP32/FP34, quatre fois plus rapide en analyse de données. Logiquement, on suppose que la demande est forte. Selon Ian Buck, directeur général et vice-président de l’Accelerated Computing chez NVIDIA, « il faudra plusieurs mois pour rattraper une partie de la demande ».

NVIDIA ne communique pas le prix de vente d’un GPU A100, mais il avoisinerait les 15 000 dollars selon Tom’s Hardware US. Ainsi, tout le monde semble logé à la même enseigne ; y compris les clients avec un portefeuille bien rempli. Si cela peut en consoler certains…