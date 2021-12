NVIDIA confirme l’existence de la RTX 2060 12 Go

La GeForce RTX 2060 12 Go fait l’objet de nombreux articles depuis quelques semaines et doit être annoncée officiellement le 7 décembre prochain. NVIDIA a levé les derniers doutes qui pouvaient subsister : en l’espace de quelques heures, l’entreprise l’a mentionnée dans des pilotes, puis l’a listée sur son site.

Cette RTX 2060 12 Go s’appuie sur un GPU Turing (TU106) gravé en 12 nm. Comme découvert récemment, elle est calquée sur la RTX 2060 Super en matière de cœurs. Elle possède ainsi 2176 cœurs CUDA, 34 cœurs RT et 272 cœurs Tensor. Côté mémoire, ce sont 12 Go de GDDR6 à 14 Gbit/s, sur un bus de 192 bits, comme la RTX 2060 d’origine. En résulte une bande passante mémoire de 336 Go/s. Le TGP de la carte est en hausse de 10 watts par rapport à celui de la GeForce RTX 2060 Super : il passe de 175 W à 185 W.

Au sujet du prix, un porte-parole de NVIDIA a déclaré à The Verge que cette référence était « une version premium de la RTX 2060 6 Go » et qu’en conséquence, « le prix reflèterait cela ». Réponse le 7 décembre prochain, date de lancement de cette GeForce RTX 2060 12 Go, qui sera proposée en modèles FE et custom. Notez que le tarif de la RTX 2060 6 Go a été abaissé de 349 dollars à 299 dollars.

La RTX 3090 Ti s’appuierait sur 24 Go de GDDR6X à 21 Gbit/s

RTX 2060 Super, RTX 2060 6 Go et 12 Go

Le tableau ci-dessous compare les trois variantes de RTX 2060.

Référence GeForce RTX 2060 Super GeForce RTX 2060 12 Go GeForce RTX 2060 6 Go Architecture TU106 TU106 TU106 Gravure 12 nm 12 nm 12 nm Cœurs CUDA 2176 2176 1920 Cœurs Tensor 272 272 240 Cœurs RT 34 34 30 Fréquence de base (MHz) 1470 1470 1365 Fréquence Boost (MHz) 1650 1650 1680 Mémoire 8 Go GDDR 12 Go GDDR6 6 Go GDRR6 Vitesse mémoire 14 Gbit/s 14 Gbit/s 14 Gbit/s Bus mémoire 256 bits 192 bits 192 bits ROPs 64 64 48 Bande passante mémoire 448 Go/s 336 Go/s 336 Go/s TDP (Watts) 175 185 160 Date de lancement 19 juillet 2019 7 décembre 2021 19 janvier 2019 Prix de vente recommandé 399 dollars ? 349 > 299 dollars

Source : Tom’s Hardware US