NVIDIA relancerait la RTX 2060, mais en la dotant de 12 Go de GDDR6

Si elle est logiquement un peu moins performante que la GeForce RTX 3060, la GeForce RTX 2060, longtemps porte d’entrée du ray tracing et du DLSS, reste une excellente carte, encore très appréciée des joueurs. C’est en tout cas ce que pense NVIDIA qui envisagerait de relancer cette référence, mais en l’équipant de plus de VRAM.

Selon les informations partagées par VideoCardz, NVIDIA dégainerait une GeForce RTX 2060 munie de 12 Go de VRAM de GDDR6 d’ici fin 2021 ou début 2022. Rappelons que la GeForce RTX 2060 telle que nous la connaissons possède 6 Go de GDDR6 et a un bus mémoire 192 bits ; la GeForce RTX 2060 Super embarque 8 Go de GDDR6 et a un bus mémoire de 256 bits. A priori, la « nouvelle » GeForce RTX 2060 embarquerait un GPU TU106-300, comme la version classique. Rappelons que les GPU Turing reposent sur une gravure en 12 nm (8 nm pour Ampere).

Une GeForce RTX 2060 12 Go à défaut de RTX 3050 desktop ?

Ce ne serait pas la première fois que NVIDIA rappelle la GeForce RTX 2060 à la rescousse : en début d’année, elle avait fait un premier retour en compagnie de la GTX 1050 Ti pour tenter d’endiguer la pénurie.

Concrètement, cette GeForce RTX 2060 12 Go pourrait prendre la place d’une RTX 3050 : si cette dernière existe en version mobile, NVIDIA ne propose pas ce modèle sur le marché desktop pour l’instant. Par ailleurs, outre les considérations relatives à la disponibilité, il n’est pas exclu que du côté des consommateurs, dans une même gamme de prix, certains préfèreraient acquérir une RTX 2060 12 Go plutôt qu’une RTX 3050 avec 6 voire 4 Go de VRAM par exemple. En revanche, si le lancement de cette carte venait à être confirmée, cela signifierait une chose : que NVIDIA n’est pas très optimiste quant à la disponibilité des GPU Ampere pour ces prochains mois.

Carte GeForce RTX 2060 SUPER GeForce RTX 2060 12 Go GeForce RTX 2060 6 Go Architecture NVIDIA Turing NVIDIA Turing NVIDIA Turing Board PG150 PG161 PG160 GPU 12 nm TU106-410 12 nm TU106-300-KX 12 nm TU106-300 Fréquence de base 1470 MHz TBC 1365 MHz Fréquence Boost 1650 MHz TBC 1680 MHz Cœurs CUDA / RT / Tensor 2176 / 64 / 136 1920 / 48 / 120 1920 / 48 / 120 VRAM 8 Go GDDR6 12 Go GDDR6 6 Go GDDR6 Vitesse mémoire 14 Gbit/s TBC 14 Gbit/s Bus mémoire 256-bit 192-bit 192-bit Vitesse mémoire 448 Go/s TBC 336 Go/s TGP 175 W TBC 160 W

Source : VideoCardz