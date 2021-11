GeForce RTX 2060 12 Go : un hybride de RTX 2060 et de RTX 2060 Super

Depuis septembre, il se murmure que NVIDIA prépare le retour de la RTX 2060, sous la forme d’une variante équipée de 12 Go de GDDR6 (contre 6 Go pour la GeForce RTX 2060 lancée en janvier 2019). Cette réédition serait annoncée le 7 décembre prochain. Selon de nouvelles données rapportées par VideoCardz, cette RTX 2060 12 Go partagerait quelques points communs avec la RTX 2060 Super. En effet, comme celle-ci, elle posséderait 2176 cœurs CUDA et non 1920 (ainsi que 34 cœurs RT et 272 cœurs Tensor).

En revanche, la GeForce RTX 2060 12 Go aurait un bus mémoire de 192 bits à l’instar de la RTX 2060, alors que la RTX 2060 Super en a un de 256 bits. La vitesse mémoire serait de 14 Gbit/s, comme pour ses deux ancêtres. Ainsi, la bande passante mémoire serait de 336 Go/s, un débit identique à celui de la RTX 2060 (il est de 448 Go/s pour la RTX 2060 Super). Enfin, la RTX 2060 12 Go aurait le TGP le plus élevée des trois références : 184 W.

La NVIDIA GeForce RTX 2060 12 Go est finalement là… enfin presque

GPU TU106 en 12 nm

Le tableau ci-dessous met en perspective les caractéristiques des GeForce RTX 2060 12 Go, RTX 2060 Super, RTX 2060, RTX 3060 Ti et RTX 3060. Nos confrères de VideoCardz rapportent que les spécifications de la RTX 2060 12 Go ont été confirmées par trois sources différentes.