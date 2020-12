NVIDIA : la RTX 3080 Ti en février, des RTX 3060 en janvier

Il y aurait deux variantes de RTX 3060, l’une avec 12 Go de VRAM, l’autre avec 6 Go.

Il y a quelques jours, des informations au sujet de la RTX 3080 Ti transparaissaient dans un pilote HP. Cette carte, supposée débarquer en janvier prochain, viendra s’intercaler entre les RTX 3080 Ti et RTX 3090, que plusieurs centaines d’euros séparent, et ainsi concurrencer les RX 6800 XT et RX 6900 d’AMD. Selon Igor Wallossek, la RTX 3080 Ti n’arrivera finalement qu’en février ; elle serait devancée par la RTX 3060.

NVIDIA profiterait du CES 2021 pour annoncer sa RTX 3060 plutôt que la RTX 3080 Ti. La cause du report du modèle haut de gamme reste inconnue. On peut supposer que les problèmes d’approvisionnement n’y sont pas étrangers.

Le GPU GA102 des RTX 3090 et RTX 3080 étudié via une photographie infrarouge

Pas le même nombre de cœurs CUDA pour les deux RTX 3060

En ce qui concerne la RTX 3060, NVIDIA préparerait deux versions : l’une dotée de 12 Go de mémoire GDDR6, une autre munie de 6 Go. Les divergences ne se limiteraient pas à la quantité de VRAM, mais également au nombre de cœurs CUDA. Igor Wallossek ne donne pas de valeurs précises afin de protéger ses sources. Rappelons que la RTX 3060 Ti se cantonne à 8 Go de mémoire GDDR6.

Enfin, pour en revenir à la RTX 3080 Ti, cette carte s’appuierait sur un GPU GA102-250. Elle s’armerait de 10 496 cœurs CUDA, comme la RTX 3090, de 82 cœurs RT et de 328 cœurs Tensor. Le rabotage concernerait la quantité de VRAM, avec 20 Go de GDDR6X au lieu de 24 Go.

Naturellement, AMD devrait aussi étoffer sa gamme de cartes graphiques sous architecture RDNA 2 dans les prochaines semaines ; notamment avec des RX 6700 et RX 6700 XT.

Source : Igor’s Lab