AMD préparerait des RX 6700 avec 12 Go de VRAM pour janvier

Actuellement, les Radeon RX 6000 d’AMD et RTX Ampere de NVIDIA ne ciblent que le haut de gamme, avec des prix qui débutent à plus de 500 euros dans les deux cas. Si l’on comprend que les deux sociétés aient préféré inaugurer leur nouvelle architecture GPU avec leurs plus belles pièces, tous les consommateurs ne sont pas enclins à débourser de telles sommes pour acquérir une carte graphique – rappelons que les quatre cartes graphiques les plus populaires recensées par Steam sont actuellement les GTX 1060, GTX 1050 Ti, GTX 1050 et GTX 1650. En milieu de gamme, les choses commencent néanmoins à se préciser : AMD préparerait des RX 6700 et RX 6700 XT.

Contrairement aux RX 6800, RX 6800 XT et RX 6900 XT qui embarquent un GPU Navi 21, les deux RX 6700 recevraient un GPU Navi 22, selon Patrick Schur ; la RX 6700 XT, un GPU Navi 22 XT et la RX 6700, un GPU Navi 22 XTL. Toujours d’après Patrich Schur, le GPU de la RX 6700 XT consommerait entre 186-211 W. Elle s’armerait de 40 unités de calcul et de 12 Go de VRAM GDDR6 sur un bus de 192 bits.

La réponse d’AMD à la RTX 3060 Ti de NVIDIA ?

En ce qui concerne la mémoire, AMD logerait la RX 6700 à la même enseigne que la variante XT. En revanche, elle proposerait logiquement moins d’unités de calcul et des fréquences GPU moins élevées. Résultat : un TDP GPU de 146-156 W.

Notez que les valeurs de consommation ne concernent que le GPU. Elles ne correspondent pas au TBP (AMD) ni au TGP (NVIDIA).

AMD lancerait ses RX 6700 en janvier prochain. Enfin, du côté de NVIDIA, une RTX 3060 Ti est fortement pressentie pour faire son entrée le 2 décembre prochain.

It's also possible that NV22 XTL has a lower min. TGP than 146 W. I'm not 100 % sure about that. So far I haven't seen any NV22 XTL with less than 146 W TGP. — Patrick Schur (@patrickschur_) November 21, 2020

