RX 6700 XT : une fréquence GPU maximale fixée à 2950 MHz

En réponse à la RTX 360 Ti de NVIDIA, on soupçonne AMD de préparer des Radeon RX 6700 et RX 6700 XT attendues en janvier prochain. Selon de précédentes informations, celles-ci embarqueraient un GPU Navi 22 et 12 Go de VRAM. De nouvelles données mentionnent une fréquence GPU très élevée.

Igor Wallossek a analysé deux BIOS de RX 6700 XT en provenance de partenaires AIB. La limite de fréquence GPU maximale est de 2 950 MHz. Cela place Navi 22 à mi-chemin entre les GPU Navi 21 XT et Navi 21 XTX. En effet, cette valeur est de 2 800 MHz pour la RX 6800 XT et de 3 000 MHz pour la RX 6900 XT. Notez qu’en pratique, la fréquence GPU de la carte est moins élevée : dans le cas de la RX 6800 XT, sa fréquence Boost maximale de référence est de 2 250 MHz.

Proshop dévoile ses stocks : plus de 4 000 RX 6800 et RX 6800 XT commandées, 125 reçues

Des cartes gourmandes en énergie ?

Un autre détail intéressant concerne la consommation. Les TGP montent à 186 W et même 211 W ; à titre de comparaison, celui de la RX 6800 est de 203 W. Les TBP pourraient ainsi grimper à 210-220 W pour le premier modèle, 250 W pour le second.

Enfin, en se basant sur les caractéristiques des ventilateurs, Igor Wallossek estime que la carte avec le TGP de 186 W est une carte refroidie par un seul ventilateur qui pourrait s’avérer assez bruyante. La seconde bénéficierait de plusieurs turbines qui lui permettraient d’être plus silencieuse.