Nvidia pourrait lancer des mini-PC pour contrôler des robots humanoïdes

Nvidia pourrait lancer des mini-PC, courant 2025, dans le but de contrôler les robots humanoïdes contrôlés avec intelligence artificielle.

Nvidia se prépare à accélérer le développement de robots humanoïdes avec le lancement de sa gamme de mini-ordinateurs « Jetson Thor », prévu pour la première moitié de 2025. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie visant à capitaliser sur la croissance du marché de la robotique, estimée à 165 milliards de dollars d’ici 2029.

Une étape stratégique pour NVIDIA

La société, reconnue pour ses contributions à l’infrastructure de l’IA, voit la robotique comme un moteur de croissance majeur face à une concurrence accrue dans le domaine des puces pour l’intelligence artificielle. Selon le Financial Times, Nvidia prévoit de lancer cette nouvelle génération d’ordinateurs compacts, conçue pour les robots humanoïdes, afin de renforcer son écosystème dédié à la robotique.

Un écosystème complet pour l’IA robotique

Nvidia a développé des outils tels que la plateforme Omniverse et la suite logicielle Isaac, qui permettent de créer des environnements virtuels pour l’entraînement des modèles d’IA et l’interaction en temps réel avec des dispositifs robotiques. L’intégration de la puissance de calcul des ordinateurs Jetson Thor complète cette approche, en offrant aux développeurs les ressources nécessaires pour concevoir des robots plus performants.

Un marché en pleine expansion pour encore des années

Avec l’émergence de l’intelligence artificielle générative et l’évolution des modèles d’entraînement dans des environnements simulés, Nvidia est bien positionnée pour répondre aux attentes croissantes du marché de la robotique. Cette initiative pourrait jouer un rôle clé dans l’évolution de l’entreprise et de l’industrie.

Le marché mondial de la robotique devrait atteindre 195 milliards de dollars en 2029, reflétant une croissance rapide de ce secteur. Nvidia, avec ses solutions matérielles et logicielles avancées, est en mesure de tirer parti de cette dynamique et de consolider sa position en tant qu’acteur clé de l’IA robotique.