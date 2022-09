NVIDIA présente les cartes graphiques GeForce RTX 4090 et RTX 4080

Comme escompté, Jensen Huang, PDG de NVIDIA, a officialisé deux GeForce RTX 4000 lors de sa keynote de la GTC 2022 : les GeForce RTX 4090 et RTX 4080. Ces cartes embarquent un GPU Ada Lovelace gravé sur le processus N4 de TSMC. Elles bénéficient des cœurs RT de 3e génération et de cœurs Tensor de 4e génération.

© NVIDIA © NVIDIA

Par ailleurs, la société a annoncé l’arrivée du DLSS 3.0 (Deep Learning Super Sampling) ; nous y reviendrons dans un autre article.

Du NV1 à la GeForce RTX 4090, voici l’histoire des chipsets et cartes graphiques NVIDIA

GeForce RTX 4090 en octobre

La GeForce RTX 4090 est propulsée par un GPU AD102-300. Celui possède bien 75 milliards de transistors. La carte possède 16 384 cœurs CUDA ; pour la comparaison, la GeForce RTX 3090 en a 10 496, la GeForce RTX 3090 Ti, 10 752. Avec une fréquence Boost de 2520 MHz, la carte atteint une puissance théorique simple précision de 82,6 TFLOPS, soit plus de 2,3X celle de la RTX 3090 (35,58 TFLOPS). Côté VRAM, ce sont 24 Go de GDDR6X, pour une bande passante mémoire d’un peu plus de 1 To/s. Ce monstre sera disponible dès le 12 octobre, à partir de 1599 dollars.

© NVIDIA

GeForce RTX 4080 en novembre

La GeForce RTX 4080 embarque un GPU AD103-300. Cette référence a nettement moins de cœurs CUDA que sa grande sœur : 9728. Elle possède 16 Go de GDDR6X pour une bande passante de 720 Go/s. La GeForce RTX 4080 arrivera un plus tard, en novembre, à un tarif recommandé de 1199 dollars. Contrairement à ce que certaines rumeurs suggéraient, une version 12 Go ne semble pas prévue à ce stade.

Enfin, pas de GeForce RTX 4070 non plus – pour le moment.

Carte graphique GeForce RTX 4090 GeForce RTX 4080 SKU PG139-SKU330 PG139-SKU360 Architecture Ada (TSMC 4N) Ada (TSMC 4N) GPU AD102-300 AD103-300 Multiprocesseurs de flux 128 76 Cœurs CUDA 16384 9728 Fréquence Boost 2520 MHz 2505 MHz VRAM 24 Go G6X 16 Go G6X Bus mémoire 384-bit 256-bit Vitesse mémoire 21 Gbit/s 22,5 Gbit/s Bande passante mémoire 1008 Go/s 720 Go/s TGP par défaut 450W 320W Max TGP 660W 516W MSRP 1599 dollars 1199 dollars