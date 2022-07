NVIDIA : une nouvelle GeForce RTX 3050 OEM, amputée de quelques cœurs

En début d’année, NVIDIA a renforcé son entrée de gamme Ampere avec la GeForce RTX 3050. La société propose désormais une variante, destinée aux partenaires OEM. Cette référence a moins de cœurs (CUDA, Tensor, RT) ainsi que des fréquences GPU légèrement rabaissées.

Crédit : NVIDIA

Tandis que la GeForce RTX 3050 de janvier possède 2560 cœurs CUDA, la GeForce RTX 3050 EOM n’en a que 2304 (18 multiprocesseurs de flux et non plus 20), soit une baisse de 11 %. La diminution des fréquences GPU est plus modérée : la fréquence Boost passe de 1,78 GHz à 1,76 GHz, la fréquence de base de 1,55 GHz à 1,51 GHz, soit des écarts de l’ordre de 2-3 %. Pour le reste des spécifications, il n’y a, a priori, pas de changements. La RTX 3050 OEM conserve 8 Go de GDDR6 exploités via un bus de 128 bits ; reste à confirmer que la vitesse mémoire est toujours de 14 Gbit/s. NVIDIA renseigne une consommation de 130 W pour les deux cartes.

Carte graphique GeForce RTX 3050 GeForce RTX 3050 OEM GPU GA106-150 GA107-140 (?) Cœurs CUDA 2560 2304 Cœurs RT 20 18 Cœurs Tensor 80 72 VRAM 8 Go GDDR6 8 Go GDDR6 Vitesse mémoire 14 Gbit/s À déterminer Bus mémoire 128-bit 128-bit Bande passante mémoire 224 Go/s À déterminer MSRP 249 dollars OEM TBP 130W 130W

Comme un air de GTX 1060 3 Go

NVIDIA n’a pas justifié publiquement les motifs de ce rabotage ; on peut toutefois émettre deux hypothèses. La première serait la volonté d’écouler davantage de GPU GA106 défectueux. Cette puce est pourtant loin d’être exploitée à 100 % par la GeForce RTX 3050 : elle autorise 30 SMs, soit 3840 cœurs CUDA. La seconde supposition est le recours à des GPU GA107-140. En février dernier, Igor Wallossek suggérait l’arrivée de RTX 3050 desktop dotées ce GPU, initialement destiné aux RTX 3050 mobiles. Faute de connaître le GPU employé, impossible de trancher.

Quoi qu’il en soit, la pratique évoqué ci-dessus est courante chez NVIDIA. La société avait fait de même avec la GeForce GTX 1060 3 Go notamment. Outre sa quantité de VRAM divisée par deux, cette référence est privée d’un SM, soit 1152 cœurs CUDA contre 1280 pour le modèle de base.

Au moins, la GeForce RTX 3050 OEM conserve toute sa VRAM. Reste qu’avec une dénomination quasiment identique, distinguer les deux modèles risque d’être compliqué au moment de l’achat, d’autant plus sur le marché de l’occasion.

Sources : NVIDIA, Weibo