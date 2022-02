Bientôt des GeForce RTX 3050 moins gourmandes dotées de GPU GA107 ?

NVIDIA a lancé la GeForce RTX 3050 il y a un peu plus de 15 jours maintenant. Selon Igor Wallossek, l’entreprise envisage une version affublée d’un nouveau GPU la rendant un peu moins gourmande. Le TBP (Total Board Power) passerait de 130 W à 115 W, ce qui représente une baisse de 11,5 %.

GPU GA106

La GeForce RTX 3050 telle que nous la connaissons embarque, comme sa grande sœur la GeForce RTX 3060, un GPU GA106. L’entrée de gamme Ampere possède 2560 cœurs CUDA, 20 cœurs RT et 80 cœurs Tensor. Elle hérite de 8 Go de GDDR6 à 14 Gbit/s. Enfin, les fréquences GPU de référence sont de 1552 MHz (base) et de 1777 MHz (Boost).

La nouvelle déclinaison de GeForce RTX 3050 troquerait le GPU GA106 au profit du GPU GA107. Cette puce est la plus modeste de la série Ampere. Elle propulse actuellement des RTX 3050… mobiles. D’après Igor Wallossek, NVIDIA n’exclut pas de l’utiliser aussi pour la version desktop.

Dans le cas où il n’y aurait pas assez de GPU GA106

Pour les clients, les deux moutures de RTX 3050 auraient l’air identiques au niveau des spécifications. Les références dotées d’un GPU GA107 se montreraient simplement un peu plus frugales. En revanche, ce changement de GPU réduirait légèrement la marge de manœuvre des partenaires de NVIDIA pour élaborer leurs modèles : alors qu’ils disposent d’environ 150 W actuellement avec le GPU GA106, cette valeur diminuerait à 130 W voire 140 W avec le GPU GA107.

Igor Wallossek précise que le recours à des GPU GA107 n’interviendra que si l’approvisionnement en GPU GA106 « partiellement défectueux » venait à manquer pour les GeForce RTX 3050.

Enfin, notez que NVIDIA a possiblement anticipé cet éventuel changement de GPU. Les précédentes références de série 50, les GTX 1050 et GTX 1650, utilisent un bus PCI Express 3.0 16x ; la RTX 3050 utilise une interface PCIe 4.0 x8. Or, le GPU GA106 propose 16 lignes : NVIDIA a donc désactivé la moitié des lignes PCIe, ce qui n’était pas dans ses habitudes jusqu’ici. La raison se trouve peut-être dans le fait que le GPU GA107 n’autorise, pour sa part, que du PCIe 4.0 x8.

GeForce RTX 3060 et RTX 3050

Carte graphique GeForce RTX 3060 GeForce RTX 3050 GeForce RTX 3050 GPU GA106-400 GA106-150 GA107-??? Coeurs CUDA 3584 2560 2560 Coeurs RT 28 20 20 Coeurs Tensor 112 80 80 VRAM 12 Go GDDR6 8 Go GDDR6 8 Go GDDR6 Vitesse mémoire 15 Gbit/s 14 Gbps 14 Gbit/s Bus mémoire 192-bit 128-bit 128-bit TGP 170W 130W 115W Bande passante mémoire 360 Go/s 224 Go/s 224 Go/s MSRP 335 euros 279 euros 279 euros Date de lancement Février 2021 Janvier 2022 ?

Source : Igor’s LAB