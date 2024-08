One UI 7.0 repoussé indéfiniment, les smartphones Samsung privés d’Android 15 ?

Le déploiement de One UI 7 et d’Android 15 sur les smartphones Samsung semble compromis. Le lancement de la surcouche serait en suspens, ce qui aurait pour effet de retarder la mise à jour de manière indéfinie.

Android de Google est l’un des systèmes d’exploitation mobiles les plus utilisés du marché rivalisant avec iOS d’Apple. L’OS s’apprête à entrer en version 15 mais malheureusement tout le monde pourrait ne pas profiter des améliorations apportées par cette nouvelle version dès sa sortie.

Alors qu’Android 15 a eu droit à sa première bêta en avril 2024, le système en est actuellement à la troisième version de sa phase de test. S’il semble que l’OS ne sera pas prêt à temps pour la sortie des Pixel 9 de Google, d’autres constructeurs de smartphones feraient l’impasse sur la quinzième itération de l’OS.

C’est notamment le cas de Samsung qui aurait repoussé de manière indéterminée la version 7 de sa surcouche Android : One UI. Ainsi les Galaxy ainsi que les autres modèles de téléphones du géant coréen vont devoir se contenter de One UI 6.0, la mise à jour actuelle basée sur Android 14.

Android 15 est en retard, One UI 7 aussi

Ce sont les leakers Ice Universe et Chun Bhai qui suggèrent que le développement de One UI 7 serait au point mort pour le moment. Il serait possible d’expliquer ce retard indéfini de plusieurs façons. La première serait tout simplement qu’Android 15 ne serait pas prêt.

Si les Pixel 9, devant sortir sous peu, ne tourneront pas sous Android 15 mais bien sur la version 14, c’est que le travail sur l’OS n’est pas encore assez avancé pour justifier un déploiement. Des bugs et incompatibilités pourraient encore être présents ce qui freinerait sans doute le lancement du système.

Les différentes rumeurs sur le sujet sous-entendent que le nouveau système de la firme de Mountain View ne serait pas disponible avant septembre. Ce ne serait pas étonnant, d’habitude les smartphones de Google sortent à la rentrée en même temps que l’OS. Sachant que les Pixel 9 sortiront aux alentours du 13 août, l’absence d’Android 15 pourrait être justifiée.

Samsung pourrait également avoir privilégié l’amélioration de la version actuelle de sa surcouche en déployant One UI 6.1.1 avant la version 7. En revanche son développement n’aurait pas encore démarré ce qui retarderait plus encore le travail sur Android 15 et One UI 7. Aucune bêta du système d’exploitation ne serait d’ailleurs prévue pour l’instant.

One UI 7 en réserve pour les Galaxy S25 ?

Si cette nouvelle pourrait décevoir les utilisateurs de smartphones Samsung, elle ne signifie pas que ces appareils seront privés d’Android 15 pour toujours. Il n’est pas impossible que l’entreprise sud-coréenne patiente encore un peu et sorte la nouvelle version de sa surcouche pour une grande occasion.

Par exemple, le lancement des Galaxy S25, potentiellement en début d’année 2025, pourrait être une bonne occasion pour Samsung de déployer One UI 7. D’autant plus que les rumeurs la concernant annoncent une mise à jour massive, apportant de nombreuses améliorations.

L’interface serait repensée, les icônes actuels seraient remplacés et les SMS 5G feraient leur apparition. Ce ne sont que des exemples parmi tant d’autres de la liste des ajouts potentiels. De nouveaux widgets pourraient être présents, que ce soit sur l’écran d’accueil ou de verrouillage par exemple.

Quoi qu’il en soit, il n’y a pas de raison de s’inquiéter. Si la mise en pause supposée de One UI 7 est regrettable en repoussant son déploiement, Samsung ne privera pas ses smartphones d’une nouvelle mise à jour de façon définitive.