Meilleur smartphone Samsung : quel modèle choisir en 2024 ?

Quels sont les meilleurs smartphones Samsung de 2023 ? C’est une question légitime quand on sait que le constructeur coréen règne sans partage sur le marché Android depuis des décennies. Avec le temps, il a développé une large gamme de produits, pour tous les budgets et tous les besoins. Découvrez notre sélection des meilleurs smartphones Samsung.

Notre top 3 des meilleurs smartphones Samsung

Samsung Galaxy A34, le meilleur premier prix 248.97€ Voir 238€ Voir 249€ Voir 259.53€ Voir 265€ Voir 285.95€ Voir 292.40€ Voir 349€ Voir 349€ Voir 349€ Voir 399€ Voir 399€ Voir 399€ Voir 399.99€ Voir Plus d'offres Galaxy S24 Ultra, le meilleur de chez Samsung 2,133.96€ Voir 1488€ Voir 1529€ Voir 1829€ Voir 1829€ Voir 1829€ Voir 1829€ Voir 1829€ Voir 1829€ Voir 1,971.34€ Voir Plus d'offres Galaxy A54 5G, le meilleur rapport qualité/prix 322.98€ Voir 262.90€ Voir 291.89€ Voir 292.99€ Voir 325€ Voir 367.10€ Voir 449€ Voir 449€ Voir 499€ Voir 499€ Voir 499€ Voir 499€ Voir 499.99€ Voir Plus d'offres

Samsung est, depuis longtemps déjà, le constructeur de smartphones n°1 du monde. Chaque année, la firme innove et propose des modèles remplis de nouveautés et d’innovations. Ces sorties fréquentes réduisent le prix des anciennes générations et rendent le choix encore plus vaste. Il y en a pour toutes les bourses, et tous les besoins. Quel que soit l’usage que vous faites de votre mobile, il y a forcement un produit fait pour vous.

En effet, pour lutter contre la concurrence toujours plus performante, le constructeur coréen a su s’adapter en devenant plus attractif que jamais dans tous les domaines. Il propose aujourd’hui des modèles haut de gamme aboutis et des milieux de gamme équilibrés. Pour vous aider à faire votre choix, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs smartphones Samsung.

À lire également : notre comparatif des meilleurs smartphones 2024

Samsung Galaxy S24 Ultra, le meilleur de chez Samsung

Samsung Galaxy S24 Ultra Le meilleur de chez Samsung € Samsung Galaxy S24 Ultra 5G 1TB/12GB… 2,133.96€

2,133.96€ Voir l’offre

1488€ Voir l’offre

1529€ Voir l’offre

1829€ Voir l’offre

1829€ Voir l’offre

1829€ Voir l’offre

1829€ Voir l’offre

1829€ Voir l’offre

1829€ Voir l’offre

1,971.34€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Performances exceptionnelles

Performances exceptionnelles Qualité d'affichage magnifique

Qualité d'affichage magnifique Volet photo très réussi

Volet photo très réussi Belles finitions

Belles finitions Autonomie généreuse On n’aime pas Son prix

Son prix Son design un peu trop rectiligne

Le Samsung Galaxy S24 Ultra, le dernier né de la série, a été dévoilé récemment et apporte un éventail d’améliorations bienvenues. Si le design reste presque inchangé, c’est à l’intérieur que tout se passe, notamment du côté du volet photo.

Côté performances, il est équipé du tout nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Il offre, vous vous en doutez, des performances sans précédent. Toutes les applications disponibles sur le Play Store fonctionnent sans accroc, même les jeux les plus exigeants avec des graphismes au maximum. L’affichage est assuré par un écran OLED LTPO offrant une colorimétrie impeccable et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Enfin, sa batterie de 5100 mAh assure une endurance remarquable.

Terminons avec la partie photo, son capteur principal de 200 mégapixels, doté d’un grand-angle, impressionne et fourni un rendu vraiment exceptionnel. Samsung réitère sa suprématie dans ce domaine, sans aucun doute. Les performances en zoom sont également incroyables grâce à deux téléobjectifs optiques de x5 et x3, tous deux équipés de stabilisation, qui préservent la qualité de l’image même en zoomant. En résumé, un produit ultra haut de gamme qui ne vous refusera rien, mais qui vous demandera un sacré budget.

À lire également : tout savoir sur les Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S23 Ultra, l’alternative haut de gamme

Samsung Galaxy S23 Ultra Le meilleur Android € Samsung Galaxy S23 Ultra Black 256GB… 1,014.99€

1,014.99€ Voir l’offre

881€ Voir l’offre

897.87€ Voir l’offre

935€ Voir l’offre

939€ Voir l’offre

969€ Voir l’offre

1245€ Voir l’offre

1,319.99€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Ses performances

Ses performances La qualité de ses objectifs photo

La qualité de ses objectifs photo Son autonomie impressionnante

Son autonomie impressionnante Son écran aux couleurs vibrantes On n’aime pas Le design aurait pu être renouvelé

Le modèle le plus abouti de chez Samsung est incontestablement le Galaxy S23 Ultra. C’est bien simple, il réunit tout ce que le constructeur fait de mieux. Porté par une puce Snapdragon 8 Gen 2, il n’y a rien qu’il ne puisse pas faire. Et avec de telles performances, il s’assure d’être bon dans absolument tous les domaines.

Penchons-nous sur ces photos, car le constructeur coréen a grandement revu sa copie, faisant de son modèle haut de gamme l’un des meilleurs photophone du marché. Sa face arrière se compose d’un objectif principal de 200 mégapixels. Il est capable de saisir le moindre détail d’une scène et prend des clichés d’une qualité incroyable. Il s’accompagne d’un objectif ultra grand-angle de 12 Mpx ainsi que de deux téléobjectifs de 10 Mpx.

Il se compose d’une dalle de 6,8 pouces, Dynamic Amoled, au rafraîchissement adaptatif. Et d’une batterie de 5000 mAh lui assurant environ 25 heures de batterie. Il propose la charge rapide, pour peu qu’on possède le chargeur de 45W. Son design reste assez inchangé, même si l’on note tout de même qu’il se dote à nouveau de son stylet. Il n’y a que peu de choses à reprocher à ce smartphone Samsung Galaxy S23 Ultra. Si ce n’est peut-être son prix peu accessible. Malgré tout, il se hisse sans difficulté à la première place de cette sélection.

Samsung Galaxy S23+, l’alternative abordable

Samsung Galaxy S23+ L'alternative abordable € Samsung Galaxy S23+Black 256GB… 939.99€

939.99€ Voir l’offre

633.93€ Voir l’offre

738.87€ Voir l’offre

775.90€ Voir l’offre

803.93€ Voir l’offre

809€ Voir l’offre

899€ Voir l’offre

1,219.99€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Son design ultra fin

Son design ultra fin Son grand écran Amoled

Son grand écran Amoled Ses excellents objectifs photo

Ses excellents objectifs photo Ses bonnes performances

Ses bonnes performances Une batterie généreuse

Une batterie généreuse Excellent compromis entre le S23 Ultra et le S23 On n’aime pas Le prix pas si abordable

Le prix pas si abordable Pas de chargeur inclus

Juste milieu entre le Galaxy S23 et le Galaxy S23 Ultra, le S23 Plus est un excellent choix pour tout ceux qui cherchent un grand smartphone performant. En effet, son écran passe de 6,1 pouces pour le modèle classique à une dalle Amoled de 6,6 pouces au taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. De quoi se rapprocher de son grand frère en termes d’affichage.

Côté performances, on trouve encore une fois la puce Snapdragon 8 Gen 2 qui ne vous refusera presque rien. Et pour en profiter, une batterie de 4700 mAh vous assure une excellente autonomie. Il est aussi remarquable de par sa finesse, 7,9 mm seulement, ce qui lui donne un aspect à la fois premium et élégant.

Pour finir avec les photos, sachez qu’il est doté d’un triple objectif, dont un capteur principal de 50 mégapixels, un grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels. Le résultat très plus que satisfaisant. Ce Samsung Galaxy S23 Plus est donc un choix stratégique pour se rapprocher de l’excellence sans vider son porte-monnaie.

Samsung Galaxy S22, toujours aussi attractif

Samsung Galaxy S22 Toujours aussi attractif € Samsung Galaxy S22 5G Mobile Phone… 537€

537€ Voir l’offre

404€ Voir l’offre

410€ Voir l’offre

448.98€ Voir l’offre

510€ Voir l’offre On aime Son prix en baisse

Son prix en baisse Ses bonnes performances générales

Ses bonnes performances générales Son design compact

Son design compact Son bel écran Amoled

Son bel écran Amoled Excellent rapport qualité/prix On n’aime pas Batterie un peu faible

Batterie un peu faible Atteins vite ses limites de performances en usage exigeant

Nous avons sélectionné le Samsung Galaxy S22 car il représente le meilleur bon plan du moment. En baisse de prix depuis la sortie du S23, il n’en est pas pour autant un smartphone obsolète, loin de là. C’est l’un des best-sellers de la firme coréenne. Et même s’il n’est pas de dernière génération, il conviendra à la très grande majorité des utilisateurs cherchant un smartphone performant.

Grâce à sa puce Exynos 2200, il saura répondre à tous vos besoins. Il n’y a que pour les usages exigeants qu’il montrera des signes de faiblesse. Très compact, ce S22 est à la fois fin et léger, offrant une prise en main des plus agréable. Son écran Dynamic Amoled de 6,1 pouces est loin d’être dépassé avec ses 120 Hz de taux de rafraîchissement.

Ses 3 capteurs photo, respectivement de 50 mégapixels pour l’objectif principal, de 12 mégapixels pour l’ultra grand-angle et de 10 mégapixels pour le téléobjectif font de lui un excellent photophone. Il n’y a que sa batterie de 3700 mAh qui lui fait de l’ombre. Si elle vous permettra de tenir une journée entière avec une utilisation classique, elle s’avérera limitée pour un usage intensif. Le Galaxy S22 reste tout de même à l’heure actuelle un excellent choix de smartphone Samsung.

Samsung Galaxy S21 FE, le bon compromis

Samsung Galaxy S21 FE Le bon compromis € SAMSUNG – Smartphone SAMSUNG… 513.78€

513.78€ Voir l’offre

280€ Voir l’offre

309.99€ Voir l’offre

504.90€ Voir l’offre

657€ Voir l’offre

759.99€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Son excellent rapport qualité/prix

Son excellent rapport qualité/prix Son bel écran Super Amoled

Son bel écran Super Amoled Sa puissante puce Snapdragon 888

Sa puissante puce Snapdragon 888 Ses capteurs photo convaincants On n’aime pas Autonomie un peu faible

Autonomie un peu faible Son taux de rafraîchissement non dynamique

Le Samsung Galaxy S21 FE, issue d’une gamme lancée tous les ans par le constructeur, représente une autre alternative abordable aux smartphones haut de gamme. Dévoilé en janvier 2022, il vous offrira de bonnes performances pour un prix assez doux. À l’intérieur, on trouve une puce Snapdragon 888, plus puissante que celle qu’on trouve dans la série S21 classique. Elle vous offrira de bonnes performances en multitâche, même s’il ne faudra pas lui imposer de tâches trop exigeantes.

Il possède un écran très qualitatif de 6,4 pouces Amoled au taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ce dernier n’est pas incurvé contrairement aux autres smartphones de la gamme. Cela lui permet d’être proposé à un tarif plus économique. Côté photo, il s’appuie sur 3 capteurs polyvalents pour prendre des clichés de très bonne qualité, surtout de jour.

En revanche, la batterie de 4500 mAh n’est pas des plus convaincante, de quoi tenir la journée néanmoins, l’inverse serait évidemment disqualifiant. Proposé à un prix de base de 759 euros ce S21 FE est cependant très souvent bradé chez certains revendeurs, ce qui en fait un bon compromis si vous cherchez un smartphone efficace et abordable.

Samsung Galaxy Z Fold 5, le meilleur pliable

Samsung Galaxy Z Fold 5 Le meilleur smartphone pliable € SAMSUNG Smartphone Galaxy Z Fold5… 1499€

1499€ Voir l’offre

1050€ Voir l’offre

1219€ Voir l’offre

1,262.52€ Voir l’offre

1299€ Voir l’offre

1,521.63€ Voir l’offre

1749€ Voir l’offre

1899€ Voir l’offre

1899€ Voir l’offre

1,899.99€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Son incroyable écran internet

Son incroyable écran internet Les améliorations apportées à la charnière

Les améliorations apportées à la charnière Ses performances impressionnantes

Ses performances impressionnantes La qualité de son bloc photo

La qualité de son bloc photo Son autonomie généreuse

Son autonomie généreuse La finesse de son châssis On n’aime pas La pliure encore visible lorsque l'écran est éteint

La pliure encore visible lorsque l'écran est éteint Son prix peu accessible

Il était inenvisageable de ne pas inclure dans cette sélection les smartphones pliables de Samsung, petites merveilles de technologie. Et nous commençons avec le Galaxy Z Fold 5, le nouveau modèle “tablette” du constructeur qui apporte de sérieuses améliorations.

Une chose est sûre avec ce mobile, nous sommes face à du haut de gamme. Doté d’une puce Snapdragon 8 Gen 2, la même que dans le S23 Ultra, ces performances et sa fluidité ne vous décevront pas. Une autre amélioration notable se trouve au niveau de la charnière. Cette dernière est bien moins visible que sur le modèle précédent, surtout lorsque que l’appareil est allumé. Elle peut aussi supporter 300 000 ouvertures (c’est 100 000 de plus que le Fold 4). Et permet maintenant la fermeture à plat du smartphone, le rendant beaucoup plus fin une fois plié.

L’écran est, comme vous vous en doutez, le point fort de ce Z Flip 5. Il s’agit d’une dalle Amoled LTPO de 6,2 pouces pour la partie extérieure. Une fois ouverte, la dalle passe à 7,6 pouces. Idéale pour consommer du contenu multimédia ou jouer aux jeux vidéo. Cependant, le reste des fonctionnalités n’est pas mis de côté pour autant. Dans le module photo on trouve 3 objectifs : un grand-angle de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels. Enfin, une batterie de 4400 mAh vous offrira une autonomie bien suffisante.

Samsung Galaxy Z Flip 5, le meilleur smartphone en Flip

Samsung Galaxy Z Flip 5 Le meilleur smartphone en Flip € Samsung GALAXY Z Flip5 SM-F731BZAGEUB… 862.12€

862.12€ Voir l’offre

690€ Voir l’offre

731€ Voir l’offre

819€ Voir l’offre

824.40€ Voir l’offre

829€ Voir l’offre

834€ Voir l’offre

1099€ Voir l’offre

1199€ Voir l’offre

1199€ Voir l’offre

1199€ Voir l’offre

1,199.99€ Voir l’offre Plus d’offres On aime L'agrandissement de son écran externe

L'agrandissement de son écran externe Sa charnière améliorée

Sa charnière améliorée Son design compact

Son design compact Ses excellentes performances

Ses excellentes performances Sa dalle de Amoled de 6,7 pouces On n’aime pas Son autonomie limitée

Son autonomie limitée Ses objectifs photo perfectibles

Néanmoins, si vous avez un budget serré, sachez que Samsung propose une alternative pliable légèrement plus abordable : le Galaxy 2 Flip 5, qui se plie dans l’autre sens. Ce dernier est bien plus compact que son grand frère, mais n’a pas grand-chose à lui envier.

Parlons d’abord de ce qui saute aux yeux : ses deux écrans. Le premier, à l’extérieur, se compose d’une dalle Super Amoled de 3,4 pouces au taux de rafraîchissement de 60 Hz. Sachez qu’il n’est pas simplement décoratif. Vous pouvez l’utiliser avec certaines applications et même répondre à des messages. L’écran interne quant à lui se compose d’une dalle de Amoled de 6,7 pouces au taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu’à 120 Hz.

Passons maintenant à ses performances, il est doté d’une puce Snapdragon 8 Gen 1 et de 12 Go de RAM. Autant dire qu’il saura combler la très grande majorité de vos besoins. Sa batterie de 3700 mAh est loin d’être la plus généreuse du marché, mais elle est suffisante pour tenir une journée. Sachez aussi que Samsung a amélioré la charnière afin que le smartphone soit plus plat et plus fin une fois plié.

Terminons avec les photos, il possède deux objectifs, un grand-angle et un ultra grand-angle de 12 mégapixels chacun. Il vous offre donc des clichés d’une très bonne qualité. Ce Samsung Galaxy Z Flip 5 est donc un excellent choix pour qui aime les smartphones pliables en Flip.

Samsung Galaxy A54 5G, le meilleur rapport qualité/prix

Samsung A54 Le meilleur rapport qualité/prix € Samsung A546B Galaxy A54 5G 128 GB… 322.98€

322.98€ Voir l’offre

262.90€ Voir l’offre

291.89€ Voir l’offre

292.99€ Voir l’offre

325€ Voir l’offre

367.10€ Voir l’offre

449€ Voir l’offre

449€ Voir l’offre

499€ Voir l’offre

499€ Voir l’offre

499€ Voir l’offre

499€ Voir l’offre

499.99€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Son design soigné

Son design soigné Son écran Amoled lumineux

Son écran Amoled lumineux Son triple objectif photo On n’aime pas Sa charge un peu lente

Entrons dans la catégorie des smartphones abordables avec le Samsung A54, que nous considérons comme le meilleur rapport qualité/prix de cette sélection. La gamme A du constructeur coréen a toujours excellé dans le milieu de gamme, et ce modèle ne fait pas exception à la règle. Sans changer complètement la formule, il la perfectionne.

Doté d’une dalle Amoled de 6,4 pouces au taux de rafraîchissement de 120 Hz, il offre une très bonne qualité d’affichage. Côté performance, il équipe une puce Exynos 1380, qui conviendra très bien pour un usage quotidien. Le bloc photo se compose d’un triple objectif, dont un grand angle de 50 mégapixels. Les clichés sont de d’excellentes qualités pour cette gamme de prix.

Pas de déception non plus du côté de la batterie, avec ses 5000 mAh, elle tiendra facilement une journée entière et même plus. Bref, vous l’aurez compris, cet A54 est un excellent smartphone à la fois équilibré, polyvalent et abordable.

Samsung Galaxy A34, le meilleur premier prix

Samsung Galaxy A34 Le meilleur premier prix € Samsung A346B Galaxy A34 5G 128 GB… 248.97€

248.97€ Voir l’offre

238€ Voir l’offre

249€ Voir l’offre

259.53€ Voir l’offre

265€ Voir l’offre

285.95€ Voir l’offre

292.40€ Voir l’offre

349€ Voir l’offre

349€ Voir l’offre

349€ Voir l’offre

399€ Voir l’offre

399€ Voir l’offre

399€ Voir l’offre

399.99€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Très bon rapport qualité/prix

Très bon rapport qualité/prix Bonnes performances pour un usage quotidien

Bonnes performances pour un usage quotidien Bel écran Amoled

Bel écran Amoled Autonomie généreuse On n’aime pas Charge un peu lente

Charge un peu lente Photos assez moyennes

Terminons cette sélection des meilleurs smartphones Samsung avec celui que nous considérons comme le meilleur premier prix : le A34. Il se destine à ceux qui ont budget serré, mais qui cherche un produit convaincant et fiable.

Il est propulsé par le processeur MediaTel Dimensity 1080, très bon dans la plupart des situations classiques. Bien sûr, il ne faudra pas lui demander des tâches trop exigeantes, mais pour un produit de cette gamme, c’est bien suffisant. Pour en profiter, il se dote d’un écran Amoled de 6,6 pouces au taux de rafraîchissement de 120 Hz qui propose une excellente qualité d’affichage. Idéal pour profiter des clichés pris avec son triple objectif photo offrant une qualité des plus satisfaisante.

Son châssis est entièrement en plastique, pour tirer les prix vers le bas, mais se rapproche en termes de design du S23. De quoi profiter d’un smartphone abordable sans pour autant faire l’impasse sur le look. Enfin, sachez qu’avec sa batterie de 5000 mAh, il vous offrira près de 2 jours d’autonomie. Un excellent point qui rattrape sa charge un peu lente. Bref, cet A34 est un très bon rapport qualité prix qui ne souffre que de peu de défauts.

❓Pourquoi choisir un smartphone Samsung ?

Samsung est l’un des plus grands constructeurs de smartphones au monde et même le leader mondial depuis plusieurs années déjà. La firme repousse constamment les limites de l’ingénierie pour proposer des produits toujours plus innovants, notamment grâce à l’intégration de l’IA. Il n’y a qu’à voir ce qui semble se dessiner pour les Galaxy S24.

Avec des gammes très diversifiées, les smartphones Samsung conviennent à tous les besoins et toutes les préférences. Les Galaxy S représentent le haut de gamme, les Galaxy Z les pliants et les A le milieu et entrée de gamme. Il y a peu de chance que vous ne trouviez pas un smartphone Samsung adapté à vos besoins.

Autre point, la marque intègre constamment de nouvelles fonctionnalités dans ces produits, que ce soit des processeurs dernier cri ou des objectifs photo de pointe. Samsung se démarque aussi dans son engagement envers la sécurité et la confidentialité des données en offrant une protection fiable aux utilisateurs. Acheter un smartphone Samsung c’est aussi opter pour une qualité de finitions impeccable.

Pour choisir son smartphone Samsung parmi les nombreuses gammes du constructeur, il est important d’interroger vos besoins et votre budget. Inutile de vous acheter un coûteux Galaxy S23 Ultra si vous ne comptez avoir qu’un usage très modéré de votre smartphone, pour ça, un modèle de la gamme A vous suffira amplement. Côté budget, comptez entre 150 à 400 euros pour les A, entre 500 et 1400 euros pour les S et jusqu’à plus de 1800 euros pour un Z Fold 5.

Concernant vos besoins, il vous faudra interroger l’usage que vous allez avoir de votre smartphone. Si c’est simplement de la communication et de la consultation de réseaux sociaux, vous n’aurez pas besoin d’une machine de guerre. En revanche, si vous souhaitez jouer aux jeux vidéo, créer du contenu ou produire des photos et des vidéos d’excellente qualité, il faudra vous tourner vers les produits plus haut de gamme comme la gamme des S, sans forcément aller jusqu’au S23 Ultra.

Samsung Galaxy Z Flip 5 – Crédit : Samsung

Les Galaxy Fold et Flip sont encore différents, car il s’adresse à un public amateur des smartphones hybrides. Soit compact pour le Flip, soit tablette pour le Fold.

🎮 Quel smartphone Samsung choisir pour jouer aux jeux vidéo ?

Si vous souhaitez jouer aux jeux vidéo en toute fluidité sur votre smartphone, il faudra vous tourner vers les modèles puissants de chez Samsung. Vous aurez en effet besoin d’un processeur haut de gamme, dans l’idéal le dernier Snapdragon 8 Gen 2 qu’on trouve dans le Z Fold 5 ou dans le S23 Ultra. Certains jeux étant en effet gourmands en ressources. Et pour pouvoir profiter d’un affichage parfait, tournez-vous aussi vers des écrans au taux de rafraîchissement élevé, 120 Hz par exemple. Ce type de modèle est un investissement intéréssant quand on sait que Samsung pense déjà au lancement de son service de Cloud Gaming.

À lire également : notre sélection des meilleurs jeux gratuits sous Android

🤔 Quelles sont les différentes gammes de smartphones Samsung ?

Il peut être parfois difficile de s’y retrouver parmi la multitude de modèles proposés par le constructeur coréen. Mais il est en réalité assez facile d’identifier les différentes gammes de smartphones grâce à la lettre qui compose leur nom, voici leur signification :

Galaxy S : pour le haut de gamme

: pour le haut de gamme Galaxy Z : pour les smartphones pliables

: pour les smartphones pliables Galaxy A : pour le milieu de gamme

: pour le milieu de gamme Galaxy M : pour l’entrée de gamme

Finalement, il n’y a que 4 lettres à retenir pour comprendre la dénomination d’un modèle Samsung. Pas de charabia compliqué chez le constructeur coréen. Cela rend les recherches d’un nouveau smartphone beaucoup plus faciles.

👀 Nos autres guides sur les meilleurs smartphones

💶 Nos guides par tranches de prix