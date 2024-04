Android 15 est disponible en version bêta, voici comment l’installer

Comme chaque année Google devrait sortir une nouvelle version de son système d’exploitation mobile Android. Celui-ci, en se basant sur la date de sortie de l’OS précédent, pourrait sortir en fin d’année, en octobre probablement.

Cela peut paraître encore loin mais ce laps de temps est nécessaire pour Google. C’est un moyen pour l’entreprise d’améliorer son OS le plus possible et d’apporter de nouvelles fonctionnalités.

Android 15 devrait notamment être l’occasion pour Google de sécuriser son OS. Ainsi la firme devrait bloquer les applications obsolètes, notamment celles créées pour Android 6. Afin d’approfondir les tests sur son OS (et le bonifier), l’entreprise vient tout juste de lancer la bêta accessible aux usagers.

La bêta d’Android 15 est limitée, pour le moment

©Google

Android 15 devrait également aider les utilisateurs à retrouver leur smartphone même éteint grâce à l’API “Powered Off Finder”. Elle devrait fonctionner en tandem avec le réseau Find My Device nouvellement déployé.

En revanche, petit bémol pour profiter pleinement de la fonctionnalité, il faudra laisser la main à Android 15. Il semblerait en effet que l’OS va devoir réactiver le bluetooth quotidiennement pour fonctionner correctement.

La première version publique de la bêta d’Android 15 est donc enfin disponible après des mois d’attente. Elle marque une étape majeure dans le développement du système d’exploitation. Le rapprochant petit à petit d’un déploiement officiel.

Pour l’instant, cette version bêta se concentre principalement sur les changements d’interface utilisateur et les mises à jour de sécurité pour Android 15. Une des principales améliorations est la mise en œuvre par défaut de l’affichage “bord à bord” des applications. Cela devrait offrir une expérience plus immersive en occupant tout l’écran des smartphones.

Malheureusement les autres fonctionnalités dont celles citées plus haut seraient absentes. En revanche, cela suggère, logiquement, que ces améliorations pourraient être introduites dans des versions ultérieures de la bêta.

Quels appareils sont compatibles avec la bêta ?

Pixel 8 Pro ©Unsplash

De plus, la disponibilité de la bêta d’Android 15 est limitée à certains smartphones, principalement les appareils Pixel de Google. Cependant il est possible qu’elle soit déployée plus globalement un peu plus tard.

Pixel 5a

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Pixel Tablet

Pixel Fold

Pixel 8

Pixel 8 Pro

Pour essayer les nouveautés de l’OS, les utilisateurs doivent suivre un processus d’inscription au Programme bêta d’Android 15. Pour ce faire, il suffit de se rendre sur le site Web Android Beta et de suivre les instructions fournies par Google.

Une fois l’inscription faites et terminée, il ne reste qu’a télécharger la mise à jour sur les smartphones éligibles. La marche à suivre est la suivante :

Accédez aux Paramètres > Système .

> . Dans Mises à jour logicielles , cliquez sur Mise à jour du système .

, cliquez sur . La version bêta devrait être visible. Lancez l’installation via Télécharger et installer.