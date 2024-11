Android 16 est disponible en version bêta développeur, voici le calendrier des mises à jour

Android 16 est déjà disponible en version Developer Preview, découvrez le calendrier des mises à jour et la date de sortie de la future mise à jour d’Android.

Android 16 est disponible en version Developer Preview 1 pour les développeurs. Cette nouvelle mise à jour du logiciel de Google pour smartphone sera progressivement travaillée et améliorée au fur et à mesure des versions bêta. Google avance même son calendrier de publication des versions, pour une publication d’Android 16 avancée au second trimestre 2025. Pour rappel, Android 15 en version définitive est disponible sur les smartphones Google Pixel depuis le mois d’octobre 2024. Cette avancée notable dans les mises à jour représente donc une avancée considérable.

Android 16 arrivera plus tôt que d’habitude

Google a pris tout le monde par surprise en lançant aujourd’hui l’Android 16 Developer Preview 1, alors que le géant américain opte en général pour un lancement courant février pour ses premières versions bêta.

Avec cette mise à jour précoce, Google entend mieux aligner les mises à jour logicielles et les nouveaux matériels. En effet, le constructeur propose une mise à jour plus tôt en vue de la sortie des futurs smartphones exploitant Android, autrement dit, les appareils de quasiment toutes les marques sauf Apple.

Google souhaite également rapprocher son calendrier de celui d’Apple, offrant ainsi plus de compétitivité face à iOS qui est généralement développé en trois mois.

Si nous regardons le calendrier général de sortie d’Android 16, il y aura deux avant-premières pour les développeurs et quatre bêtas avant la sortie complète.

Date Période de disponibilité 19 novembre 2024 Android 16 Developer Preview 1 Décembre 2024 Android 16 Developer Preview 2 Janvier 2025 Android 16 Beta 1 Février 2025 Android 16 Beta 2 Mars 2025 Android 16 Beta 3 Avril 2025 Android 16 Beta 4

Gardez toutefois à l’esprit que les versions stables seront disponibles courant mars 2025, lorsque les API seraient finalisées et ne pourraient pas être modifiées, car les développeurs doivent tester et optimiser les applications pour la version finale. Si l’on compare avec Android 15, c’est encore plus tôt que d’habitude puisque la mise à jour précédente était disponible en version stable seulement en juin 2024.

Les nouveautés annoncées

Android 16 Developer Preview 1 apporte des améliorations significatives, notamment une expérience de sélection de photos intégrée, une amélioration de la confidentialité de vos données sur Android, une meilleure prise en charge de l’application Health Connect et une nouvelle API permettant de distinguer Android 16 des versions antérieures. De nombreuses applications n’ont pas adopté l’option de sélection de photos plus tôt en raison de son manque d’intégration directe, ce qui sera désormais résolu dans Android 16. L’application Health Connect bénéficie également d’une mise à jour majeure, à savoir la possibilité d’écrire des dossiers médicaux.

Nous vous recommandons donc d’attendre un peu avant de mettre à jour votre smartphone vers Android 16 Developer Preview et même, nous ne vous le conseillons pas. Il est recommandé d’attendre Android 16 bêta 3 qui sortira en mars afin de conserver un appareil stable. Pour rappel, les Google Pixel seront les premiers servis.