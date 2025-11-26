OpenAI va sortir son premier produit avec Jony Ive comme designer en chef

OpenAI a confirmé le développement d’un premier prototype matériel conçu avec Jony Ive, un appareil sans écran fondé sur l’intelligence ambiante et destiné à fonctionner en continu grâce à des capteurs et un contexte utilisateur persistant.

OpenAI a officialisé l’existence de son premier prototype matériel lors du Demo Day 2025 organisé par Emerson Collective. Sur scène aux côtés de Jony Ive, ancien responsable du design chez Apple, et de Laurene Powell Jobs, Sam Altman a confirmé que les premières unités fonctionnelles sont achevées. Ce projet marque une nouvelle étape pour l’entreprise, qui cherche à rapprocher ses modèles d’IA de supports matériels conçus spécifiquement pour eux.

L’ancien chef du design d’Apple aux commandes

Le prototype prend la forme d’un dispositif dépourvu d’écran, pensé autour du concept d’« intelligence ambiante ». L’appareil vise à réduire la charge d’informations numériques en n’affichant que l’essentiel. Il fonctionne en arrière-plan, apprend de son environnement et répond en fonction du contexte plutôt que de solliciter continuellement l’utilisateur.

Doté de capteurs multiples, dont des caméras et des microphones, le dispositif serait capable d’analyser l’espace qui l’entoure et d’adapter son comportement avec le temps. La philosophie de design portée par Jony Ive se retrouve dans une approche minimaliste centrée sur la simplicité d’usage. Sam Altman a évoqué un objet intuitif, pensé pour être manipulé facilement, avec une dimension tactile assumée.

L’appareil a été conçu pour être transporté facilement ou posé sur un bureau. Il pourrait s’appuyer sur un petit projecteur pour afficher des informations sur une surface proche plutôt que sur un écran intégré. Le prototype devrait également se synchroniser avec des appareils personnels, assurant une continuité dans la « mémoire » des préférences et des interactions de l’utilisateur.

Cette capacité à maintenir un contexte persistant constitue l’un des principaux éléments distinctifs du projet. L’objectif est de filtrer les informations moins pertinentes et de mettre en avant celles qui répondent réellement aux besoins de l’utilisateur. L’équipe aurait étudié diverses pistes – formats de bureau, mobiles, portables ou portés sur soi – avant de retenir la version actuelle.

Un partenariat avec Foxconn

La démarche matérielle d’OpenAI s’inscrit aussi dans le partenariat engagé avec Foxconn. Celui-ci vise à développer des infrastructures de datacenters dédiées à l’IA sur le territoire américain. Cette collaboration, orientée notamment vers la conception de racks, de systèmes de refroidissement et d’équipements réseau sur mesure, montre la volonté d’OpenAI de maîtriser plus étroitement les composants matériels associés à ses modèles.

Si le projet aboutit à un produit grand public, il pourrait modifier les équilibres du secteur électronique. Les tentatives précédentes de grands acteurs comme Amazon, Google ou Meta n’ont pas encore réussi à installer durablement des appareils spécifiquement conçus pour l’IA dans les usages courants.

La commercialisation du futur appareil pourrait intervenir d’ici deux ans. Sam Altman et Jony Ive assurent vouloir proposer un objet qui s’intègre naturellement au quotidien, tout en tirant parti des capacités avancées de l’IA.