OpenAI annonce 1 nouveauté par jour pendant 12 jours à partir de ce 5 décembre

A partir du 5 décembre, OpenAI lancera ses nouvelles fonctionnalités et a décidé de lancer une nouveauté par jour, découvrez les premières fonctionnalités.

OpenAI a récemment annoncé le lancement de son événement inédit baptisé « 12 jours de Shipmas », prévu pour débuter le 5 décembre 2024. Cet événement marquera la révélation quotidienne de nouvelles fonctionnalités, produits ou innovations technologiques, consolidant l’engagement de l’entreprise dans le développement de l’intelligence artificielle.

Une annonce par jour

Chaque jour, OpenAI présentera une nouveauté, créant une dynamique de suspense et d’attente auprès des utilisateurs et développeurs. Parmi les annonces les plus attendues figure « Sora », un outil d’intelligence artificielle capable de générer des vidéos à partir de descriptions textuelles. Ce type de technologie représente une avancée significative dans le domaine de la création de contenu, offrant de nouvelles perspectives pour la production visuelle.

Un autre point fort de l’événement est le lancement possible d’un modèle avancé baptisé « O1 ». Bien que peu d’informations aient été confirmées, ce modèle promet d’améliorer les capacités de logique et d’analyse des systèmes IA actuels, répondant ainsi à des problématiques complexes de manière encore plus efficace.

Cette initiative a été confirmée par Sam Altman, PDG d’OpenAI, lors de la conférence DealBook organisée par le New York Times. Altman a souligné l’importance de cet événement pour partager les innovations les plus récentes de l’entreprise et pour mieux impliquer la communauté dans l’exploration des usages de l’IA.

12 days.

12 livestreams.

A bunch of new things, big and small.



12 Days of OpenAI starts tomorrow. — OpenAI (@OpenAI) December 4, 2024

Outre les annonces techniques, l’événement pourrait inclure des éléments plus légers, comme l’introduction d’une voix festive inspirée du Père Noël pour ChatGPT, afin de rendre l’expérience utilisateur plus immersive et adaptée à la saison.

Des innovations par étape

Avec cet événement, OpenAI adopte une stratégie visant à maximiser l’impact de ses innovations en les dévoilant de manière séquentielle. Ce format permet à l’entreprise de capter l’attention de son public tout en explorant les retours immédiats sur chaque nouveauté.

En somme, « 12 jours de Shipmas » s’annonce comme un moment clé pour OpenAI, à la fois pour démontrer l’étendue de ses progrès et pour poser les bases de ses prochaines avancées technologiques. Les utilisateurs, professionnels comme amateurs, seront sans doute nombreux à suivre ces annonces pour découvrir ce que l’IA de demain leur réserve.