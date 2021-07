Philips annonce un imposant moniteur incurvé de 49 pouces et 165 Hz

Philips ajoute un écran ultra-large à sa gamme de moniteurs avec le 498P9Z. Ce modèle 49 pouces s’arme d’une dalle VA de 48,8 pouces (124 cm) au format 32:9. Elle offre une définition de 5120 x 1440 pixels, soit une résolution de 109 ppp. Elle atteint une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz et délivre un temps de réponse gris à gris de 4 ms. La courbure est de 1800R.

La luminosité est de 550 cd/m² et le niveau de contraste de 3000:1. L’écran, certifié DisplayHDR 400 et compatible Adaptive-Sync, couvre 91 % du DCI-P3, 100 % du NTSC, 122 % du sRGB et 89 % de l’Adobe RGB.

Un Display Port 1.4 et trois HDMI 2.0

Avec son support, ce moniteur Philips 498P9Z mesure 1194 x 568 x 303 mm et pèse 15,2 kg. Il permet un réglage en hauteur sur 130 mm, pivote de +/- 20 degrés et s’incline de -5~10 degrés. L’écran possède un DisplayPort 1.4 et trois ports HDMI 2.0 ; une paire de ports USB 3.2 ascendants et quatre USB 3.2 descendants, dont un avec charge rapide BC 1.2. Il a aussi deux haut-parleurs intégrés de 5 W chacun. La consommation du moniteur s’élève à 46,2 W en mode Eco, à 51,4 W avec la méthode de test EnergyStar et à 0,4 W en mode veille.

Philips argue que son « moniteur SuperWide primé de 49 pouces équivaut à deux moniteurs hautes performances de taille classique. La dalle DisplayHDR 400 à 165 Hz avec technologie Adaptive-Sync offre une fluidité parfaite, quels que soient le contenu ou la tâche créative » ; « primé » renvoie aux deux récompenses obtenues par ce modèle : le Design Award et le Reddot Award de 2018.

Ce Philips 498P9Z sera disponible à partir d’août 2021 au prix de vente conseillé de 899 £ ; cela équivaut à 1050 euros, mais l’entreprise n’a pas encore communiqué de tarif officiel pour la France.