Pixel 10 : l’événement de ce soir sera animé par un invité exceptionnel

Habituellement animé par les dirigeants de Google, l’événement de ce soir sera animé par la star de la TV américaine Jimmy Fallon. L’occasion pour Google de rentrer dans la culture populaire, captant un large public.

Ce soir, c’est le jour de l’événement annuel Made by Google 2025, dédié à la présentation de ses dernières innovations technologiques, notamment la gamme Pixel 10, la Pixel Watch 4 et le processeur Tensor G5. Pour cette édition, la société a choisi une approche inédite en confiant l’animation de la conférence à Jimmy Fallon, animateur et humoriste américain bien connu du grand public. L’événement se tiendra le 20 août 2025 à 19h, heure de Paris et marquera un tournant dans la manière dont Google communique autour de ses produits.

Une nouvelle orientation pour les keynotes technologiques

Traditionnellement, les conférences Made by Google étaient animées par des dirigeants de l’entreprise, comme Rick Osterloh, responsable matériel, qui mettaient l’accent sur les spécifications techniques, les logiciels et la stratégie produit. En optant pour Jimmy Fallon, Google semble vouloir élargir son audience en adoptant un format plus accessible et divertissant. L’animateur a confirmé sa participation via une publication sur Instagram, annonçant un événement “riches en stars”.

Cette décision s’inscrit dans une tendance plus large au sein de l’industrie technologique, où les marques cherchent à associer leurs produits à des personnalités publiques pour renforcer leur attractivité. Apple et Samsung ont déjà adopté des approches similaires, en misant sur des présentations cinématographiques ou des partenariats avec des célébrités. Google, en choisissant Fallon, souhaite probablement toucher un public plus large, au-delà des seuls passionnés de technologie.

Un événement mêlant technologie et culture populaire

Outre Jimmy Fallon, d’autres personnalités sont attendues, comme le basketteur Stephen Curry, le pilote de Formule 1 Lando Norris, ou encore le groupe Jonas Brothers. Cette présence de figures issues du sport, de la musique et du divertissement vise à créer un lien entre la technologie et la culture populaire, rendant les annonces plus accessibles et attrayantes pour le grand public.

Du point de vue marketing, cette stratégie pourrait permettre à Google de démocratiser ses innovations, notamment en matière d’intelligence artificielle, en les présentant de manière plus ludique et engageante. Cependant, certains observateurs s’interrogent sur l’équilibre entre le fond et la forme : les annonces techniques ne risquent-elles pas d’être éclipsées par l’aspect spectacle ?

Google veut un public plus large avec le Pixel 10

En intégrant des éléments de divertissement à sa conférence, Google cherche à se démarquer et à capter l’attention d’un public plus large. Cette approche reflète une volonté de rendre la technologie plus proche des consommateurs, en misant sur le storytelling et l’émotion plutôt que sur des présentations purement techniques.