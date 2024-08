Pixel 9 : l’IA comme béquille pour compenser les faiblesses techniques

©Google

Depuis le lancement de son premier smartphone Pixel en 2016, Google est réglé comme une horloge. Chaque année est une nouvelle occasion pour la firme de commercialiser un nouveau téléphone et alors que les Pixel 8 sont sortis à l’automne 2023 (le 12 octobre) il est temps que la nouvelle génération fasse son entrée.

Petit changement cette fois-ci, les Pixel 9, Pro, Pro XL et Pro Fold qui viennent juste d’être dévoilés prendront un peu d’avance. Cette nouvelle gamme, qui inclut donc un modèle de smartphone pliable, sera disponible à partir du 9 septembre, soit un peu moins d’un an après la sortie des Pixel 8.

Si ces mobiles inédits se veulent être une amélioration par rapport à la génération précédente, notamment côté hardware, c’est l’intelligence artificielle Gemini qui sera la fonctionnalité phare des Pixel 9. Disponible sur l’ensemble des modèles, celle-ci aura la lourde tâche de booster les performances des smartphones.

L’IA, la fonctionnalité phare des Pixel 9

©Google

Bien que Google affirme que sa puce Tensor G4 est révolutionnaire, le doute est permis. Le SoC, gravé en 4nm comme le G3, est en retard par rapport à la concurrence, notamment Apple qui, elle, fait graver ses puces A17 Pro (iPhone 15 Pro et Pro Max) en 3nm.

Néanmoins, dans sa présentation, la firme de Mountain View précise que les nouveaux Tensor développés par Google DeepMind sont optimisés pour un usage quotidien et les modèles IA avancés (Gemini Nano et Advanced). Il y a donc fort à parier que l’intelligence artificielle va servir à compenser les éventuelles lacunes de ces nouveaux Pixel 9.

Par exemple, les fonctionnalités IA incluent Pixel 9 Studio (un générateur d’image intégré), Pixel Screenshot, une météo améliorée mais aussi des améliorations de l’appareil photo et de la prise de vue (zoom HR 20x en vidéo, macro ultra grand angle, etc.).

Des téléphones qui peinent à évoluer ?

Côté photo justement, les Pixel 9 et 9 Pro n’évoluent pas énormément. Ils sont équipés d’un appareil similaire de 50 Mpx, la seule différence étant le double module pour le Pixel 9 et le triple module pour le Pro. Ce dernier inclut un capteur grand-angle avec une mise au point macro et un zoom optique x5. La face avant du Pro inclut également un capteur frontal de 42 Mpx avec autofocus et permettant d’enregistrer des vidéos et de faire des selfies en 4K.

Pour afficher de telles photos et vidéos, les Pixel 9 se dotent de dalles OLED Actua et Super Actua. L’écran du Pixel 9 est de 6,3 pouces tandis que le Pro XL est plus grand pour atteindre 6,73 pouces.

Le Pixel 9 bénéficie d’une définition de 1080×2424 pixels, le 9 Pro de 1280×2856 et enfin le Pro XL de 1344×2992 pixels. Chacun d’eux peut atteindre un taux de rafraîchissement de 120Hz, de 60 à 120 pour le Pixel 9 et de 1 à 120 pour les autres modèles.

Afin d’alimenter ses fonctionnalités, les Pixel 9 adoptent une batterie de 4700 mAh, une amélioration de 200 mAh par rapport au Pixel 8. La vitesse de charge est également supérieure, passant à 45 W en filaire. Néanmoins, l’autonomie reste limitée et les smartphones ne tiendront qu’un peu plus de 24h en utilisation standard.

Pas d’Android 15 mais des prix en hausse

©Google

Le SoC Tensor G4 des téléphones n’est finalement pas si révolutionnaire lui non plus. La fréquence de base du CPU ne gagne que 200 MHz en passant de 2,91 GHz (pour le G3) à 3,1 GHz. La mémoire reste la même si ce n’est que le Pixel 9 de base dispose désormais de 12 Go de RAM LPPDR5X (8 Go sur le Pixel 8).

Enfin, il faut noter que les Pixel 9 ne tourneront pas sous Android 15 à leur sortie, le nouveau système d’exploitation de Google n’étant pas prêt. Malheureusement, ce nouveau modèle, s’il évolue peu, est en revanche plus cher.

Le géant de Mountain View profite du saut générationnel et de l’inclusion de l’IA pour gonfler ses prix d’environ 100 euros. Ainsi, le Pixel 9 est vendu 899 € tandis que les Pixel 9 Pro XL culminent à 1689 €. Les précommandes ont d’ores et déjà commencé, les smartphones seront disponibles à partir du 20 août.

Google Pixel 9 Google Pixel 9 Pro Google Pixel 9 Pro XL Écran Ecran OLED Actua de 6,3″



Définition 1080×2424



Gorilla Glass Victus 2



Certification HDR



Affichage 60-120Hz



Luminosité max 1800 nits (2700 nits Peak) Ecran OLED Super Actua de 6,34″



Définition 1280×2856



Gorilla Glass Victus 2



Certification HDR



Affichage 1-120Hz



Luminosité max 1800 nits (2700 nits Peak) Ecran OLED Super Actua de 6,73″



Définition 1344×2992



Gorilla Glass Victus 2



Certification HDR



Affichage 1-120Hz



Luminosité max 1800 nits (2700 nits Peak) Caméra Grand-angle :

f/1.68, capteur de 50 Mpx (1/1.31 pouce), champ de vision de 82°, Stabilisation d’image optique et électronique, vidéo 8K



Ultra grand-angle :

f/1.7, capteur de 48 Mpx (1/2,55 pouce) avec autofocus et mise au point Macro, champ de vision de 123°



Téléobjectif :

f/2.8, capteur de 48 Mpx (1/2,55 pouce), Stabilisation d’image optique et électronique, zoom optique x5, équivalent zoom optique x10, champ de vision de 22°, zoom haute résolution jusqu’à x30 SoC et GPU Google Tensor G4



GPU ARM Mali G710 MP07



Titan M2 Security Module



AR Core



VPN by Google Mémoire et stockage 12Go de RAM LPDDR5X



128Go ou 256Go 16Go de RAM LPDDR5x



128Go, 256Go, 512Go 16Go de RAM LPDDR5x



128Go, 256Go, 512Go ou 1To Batterie Batterie de 4700mAh

Recharge rapide 45W

Recharge sans-fil rapide Qi

Partage de batterie Batterie de 5060mAh

Recharge rapide 45W

Recharge sans-fil rapide Qi

Partage de batterie Logiciel Android 14 Prix de lancement 899 euros (128Go)

999 euros (256Go) 1099 euros (128Go)

1199 euros (256Go)

1329 euros (512Go) 1199 euros (128Go)

1299 euros (256Go)

1429 euros (512Go)

1689 euros (1To) Date de Disponibilité Août 2024