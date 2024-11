Plus de 200 jeux sont compatibles avec la technologie Intel XeSS, un vrai succès

Intel XeSS, la technologie d’upscaling du constructeur américain, s’impose progressivement comme une alternative solide au DLSS (NVIDIA) et FSR (AMD), avec désormais le support de plus de 200 titres.

Intel XeSS, la technologie d’Intel qui concurrence le DLSS de chez Nvidia ou le FSR de chez AMS, supporte maintenant plus de 200 jeux !

Un départ difficile

Lorsque Intel a lancé sa technologie XeSS (Xe Super Sampling), la technologie se trouvait face à des concurrents bien établis sur le marché comme DLSS de NVIDIA et FSR d’AMD. Malgré des débuts assez timides, Intel a poursuivi ses efforts d’implémentation, permettant au XeSS d’atteindre aujourd’hui une utilisation et une compatibilité croissantes parmi les développeurs et les joueurs.

Avec plus de 200 titres supportant la technologie, le XeSS commence à démontrer qu’il peut rivaliser avec les options dominantes du marché.

Les joueurs et développeurs s’y mettent

Le support de plus de 200 jeux pour la technologie XeSS témoigne d’un intérêt significatif des développeurs de jeux, mais aussi des consommateurs. Bien qu’Intel occupe une place certes relativement modeste dans le marché des GPUs, cette adoption progressive montre que de nombreux joueurs préfèrent l’upscaling d’Intel à d’autres options, même lorsqu’ils utilisent des GPU concurrents.

Sur Steam, on compte actuellement 201 jeux compatibles avec XeSS, une majorité ayant intégré la technologie en 2024. Cette année a été très fructueuse pour Intel et sa technologie maison. Néanmoins, la popularité croissante de Intel XeSS reste impressionnante, surtout face aux défis rencontrés par Intel dans le secteur des GPUs, on se rappelle des premières versions qui n’offraient pas des performances terribles sur tous les points.

Un avenir plus serein pour Intel XeSS

L’avenir du XeSS semble prometteur, en particulier avec les prochains lancements de cartes graphiques de chez Intel. Ces évolutions devraient offrir des gains de performances significatifs, augmentant par conséquent les taux d’adoption par les utilisateurs. Si cette dynamique perdure d’ailleurs, le DLSS de Nvidia et le FSR de chez AMD pourraient avoir des soucis à se faire.

Cette montée en puissance pourrait également ouvrir de nouvelles opportunités pour Intel, renforçant non seulement sa position dans l’industrie des cartes graphiques, seulement quelques années après son arrivée dans le secteur.