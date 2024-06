Les derniers pilotes graphiques d’Intel posent problème dans No Man’s Sky et Enshrouded

©Intel

Estampillés 31.0.101.5592, ces nouveaux pilotes graphiques Game On d’Intel, certifiés WHQL, prennent en charge les cartes graphiques Arc A-Series du constructeur, mais également la gamme Iris Xe et les moteurs graphiques intégrés aux processeurs Core de la 11e à la 14e génération et aux Core Ultra. Ces drivers sont par ailleurs destinés à Windows 11 et Windows 10.

Ces pilotes résolvent en particulier un problème qui empêchait le benchmark PugetBench Extended Preset de se terminer correctement dans certains tests de traitement Adobe Premiere Pro avec les GPU Intel Arc A-Series. Le constructeur encourage bien entendu les utilisateurs à télécharger la dernière version du pilote.

Encore de nombreux bugs dans des jeux et applis

Intel reconnaît toutefois qu’il reste encore un certain nombre de problèmes non corrigés. Les cartes graphiques Arc A-Series peuvent par exemple rencontrer des plantages dans No Man’s Sky (sous Vulkan) lors du changement de fenêtre, ainsi qu’avec Enshrouded (sous Vulkan ici aussi). De plus, Doom Eternal (toujours sous Vulkan) peut présenter des problèmes de scintillement intermittent dans le menu du jeu et pendant le jeu.

No Man’s Sky Echoes © Hello Games

Les processeurs Core Ultra avec un moteur graphique intégré peuvent eux aussi rencontrer des plantages lors du chargement de Uncharted: Legacy of Thieves Collection (sous DX12). Un autre problème concerne l’activation de la fonction Endurance Gaming, qui peut entraîner la persistance de VSync même après sa désactivation pendant le jeu. La solution de contournement consiste à relancer l’application.

La note de version du pilote identifie également des problèmes avec Topaz Video AI : le logiciel peut rencontrer des erreurs lors de l’exportation de vidéos après l’utilisation de certains modèles d’amélioration vidéo. Les utilisateurs peuvent aussi rencontrer des erreurs lors de l’exécution de certains tests de performance avec Topaz Video AI sur les processeurs Core Ultra avec GPU Intel Arc intégré.

Un autre problème signalé concerne Procyon AI qui peut planter lors de l’exécution d’un benchmark avec une précision float32, toujours sur les plateformes Core Ultra avec GPU intégré. Enfin, les Core de 12e à 14e génération peuvent rencontrer des plantages sporadiques dans Dragon Quest X Online (DX9).