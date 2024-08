Warhammer 40K Space Marine 2 : DLSS 3, FSR 3 et ray-tracing absents au lancement

Le prochain jeu devant se dérouler dans l’univers de Warhammer 40K, Space Marine 2, n’aura pas droit aux dernières versions des technologies d’AMD et de NVIDIA à la sortie. Comme le ray tracing ou le mode HDR, il va falloir patienter avant de bénéficier du DLSS 3 et du FSR 3.

Warhammer 40K Space Marine 2 est l’un des jeux les plus attendus de la seconde moitié de 2024. Le jeu d’action à la troisième personne se passant dans l’univers du jeu de rôle sur table ne devrait d’ailleurs pas tarder.

La suite du titre de 2011 aura pris son temps et devrait être commercialisée le 9 septembre 2024. S’il n’a certainement pas fait l’objet de 13 ans de développement en continu, ce nouveau titre devrait apporter son lot de nouveautés et d’améliorations.

Si, question gameplay, la formule devrait être relativement similaire, les graphismes, eux, ont évidemment eu droit à un petit lifting. Space Marine 2 semble particulièrement beau et va demander un PC gamer relativement récent.

Pour compenser ses exigences un peu élevées, les technologies de FSR d’AMD et de DLSS de NVIDIA devraient être présentes. Néanmoins, il ne faut pas s’attendre à pouvoir bénéficier des dernières versions dès la sortie. En effet, le DLSS 3 et le FSR 3 seront absents au lancement.

Le DLSS 3 et le FSR 3 arriveront un jour, peut-être

Le 9 septembre, les joueurs PC devront donc se contenter du FSR 2 et du DLSS 2. Ainsi, il faudra se passer des technologies de génération d’image ; seuls la mise à l’échelle d’AMD et de NVIDIA seront disponibles, et c’est bien dommage.

Pour jouer en 60 FPS et 1080p, le jeu demande tout de même un Intel Core i7-12700, une RTX 3070 et 16 Go de RAM. Si l’upscaling est toujours bienvenu, il aurait été utile de pouvoir grappiller quelques FPS supplémentaires grâce à l’AFMF ou au DLSS 3, surtout sur une configuration modeste.

Qui plus est, ces deux technologies ne sont pas les seules à faire faux bond aux joueurs. Warhammer 40K Space Marine 2 sera également dépourvu de ray tracing et de mode HDR à la sortie. Idem pour le support des écrans ultra-larges.

Il est étonnant de voir des fonctionnalités, aujourd’hui très démocratisées, ne pas être disponibles au lancement d’un jeu récent. Le titre est en développement depuis au moins trois ans et, au final, une partie du contenu attendu et promis ne sera fournie qu’après la sortie.

Space Marine 2 fait-il les chose à moitié ?

Pour l’instant, seul le support des écrans ultra-larges dispose d’une fenêtre de lancement : fin septembre. Pour ce qui est du reste, le studio de développement Saber Interactive reste muet. Le FSR 3, le DLSS 3 et le ray tracing seront présents plus tard.

Pour ce qui est des consoles de salon, la PlayStation 5 et les Xbox Series auront droit aux habituels modes “Qualité” et “Performance”. Le premier proposera une définition 4K à 30 FPS tandis que le second sera en 1080p et 60 FPS.

Au final, Space Marine 2 s’annonce assez peu généreux au lancement, du moins sur PC. Heureusement, la présence de saisons empruntées aux jeux en live-service devrait rythmer un peu le titre en apportant du contenu régulièrement. Ces dernières, au contraire du DLSS 3, du FSR 3 et du ray tracing, ont droit à une fenêtre de sortie prévue à l’avance.

Configuration minimale

(1080p, 30FPS) Configuration recommandée

(1080p, 60 FPS) Système Windows 10/11 (64-bit) Processeur Ryzen 5 2600X

Intel Core i5-8600K Ryzen 7 5800X

Intel Core i7-12700 Carte graphique Radeon RX 580

GeForce GTX 1060 Radeon RX 6800 XT

GeForce RTX 3070 Mémoire 8 Go 16 Go Stockage SSD, 75 Go