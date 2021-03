Plusieurs informations sur les cartes graphiques Intel DG2 : PCIe 5.0, GDDR6, et jusqu’à 512 UE

Intel a lancé une carte graphique dédiée d’entrée de gamme, l’Iris Xe MAX, alias DG1, il y a quelques semaines. La société devrait commercialiser des GPU plus puissants dans le courant de l’année, les DG2 (Discrete Graphics 2), rassemblés au sein de la famille Xe-HPG (High Performance Gaming). Nous découvrons une partie des spécifications grâce à des documents techniques trouvés par momomo_us et Komachi_Ensaka.

En l’état, Intel préparerait une gamme DG2 avec au moins cinq déclinaisons pour les ordinateurs portables et deux pour les ordinateurs fixes ; dans le cas présent, les premières répondent au nom de code SKU1 à SKU5 et les secondes SoC1 et SoC2. Les configurations seraient de 96 unités d’exécution (UE), 128 UE, 256 UE, 384 UE et 512 UE. Ces solutions s’appuieraient sur une interface PCIe 5.0 et embarqueraient de la mémoire GDDR6 à 14 GT/s ou 16 GT/s selon les modèles.

Deux références pour le marché des ordinateurs fixes ?

La combinaison de 5 cartes destinées aux solutions portables et de seulement 2 cartes pour les solutions fixes est assez surprenante. En effet, si nous nous référons aux pratiques de NVIDIA et AMD, ces deux sociétés lancent en général l’offensive avec leur armada de GPU pour PC fixes ; elles proposent ensuite une gamme pour ordinateurs portables. En général, la balance références fixes / mobiles penche du côté gauche plutôt que droit.

Seulement deux références pour le marché fixe signifierait qu’Intel déciderait, stratégiquement, de ne cibler qu’un segment spécifique ; possiblement l’entrée de gamme. Cette option parait plausible si la firme estime que dans un premier temps, ses GPU Xe-HPG ne seront pas en mesure de rivaliser avec les solutions haut de gamme d’AMD et de NVIDIA, expertes dans le domaine. Bien entendu, ce n’est qu’une hypothèse ; il n’est pas exclu qu’il s’agisse simplement d’une liste préliminaire et que d’autres cartes DG2 pour PC fixes soient prévues.

