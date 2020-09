Plusieurs tarifs en euros pour les RTX 3090 et RTX 3080 custom

De 1 576 euros à 1 719 euros pour les premières et de 740 euros à 804 euros pour les secondes.

On poursuit notre moisson d’informations au sujet des cartes graphiques Ampere de NVIDIA. Cette fois, il est question du prix de lancement de RTX 3090 et RTX 3080 custom en Allemagne, via le revendeur Caseking.de.

Les variantes custom présentées ici sont toutes plus onéreuses que les modèles Founders Edition de NVIDIA. En effet, les RTX 3090 et RTX 3080 FE se vendront 1 499 euros et 699 euros respectivement.

PNY et Inno3D

La RTX 3080 custom la moins chère est ici la PNY RTX 3080 EPIC-X RGB Triple Fan XLR8 Gaming Edition déclinée, rappelons-le, en deux versions. Son prix : 740 euros. Du côté des RTX 3090, la référence la plus abordable est l’Inno3D RTX 3090 Gaming X3 à 1576 euros. Il s’agit des prix TTC. Néanmoins, gardez à l’esprit qu’actuellement, le taux de TVA est de 16 % en Allemagne, contre 20 % en France.