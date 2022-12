PNY complète les spécifications de la GeForce RTX 4070 Ti

Colorful avait confirmé les 12 Go de VRAM mais pas le nombre de cœurs CUDA ; c’est chose faite par PNY. La GeForce RTX 4070 Ti en a bien 7680 (et a donc 60 cœurs RT / 240 cœurs Tensor). Lancement très probable le 5 janvier prochain.

Colorful avait officialisé plusieurs caractéristiques de la GeForce RTX 4070 Ti la semaine dernière : le recours au GPU AD104 ainsi que la configuration mémoire (12 Go de GDDR6X à 21 Gbit/s sur bus de 192 bits, pour une bande passante mémoire de 504 Go/s). La quantité de cœurs CUDA restait en revanche incertaine. PNY a validé la valeur pressentie : 7680 cœurs CUDA.

© VideoCardz

© VideoCardz

Rien d’illogique ni de très surprenant : la GeForce RTX 4070 Ti est une GeForce RTX 4080 12 Go recyclée et reprend donc ses spécifications. Rappelons que NVIDIA a préféré annuler la sortie de cette référence, prétextant un écart de performances trop important avec la GeForce RTX 4080 16 Go (jusqu’à 30 %), à même d’induire de la confusion auprès des consommateurs. Officiellement, NVIDIA n’a toujours pas annoncé le retour de cette référence sous un nouveau nom, mais vous le constatez, il n’ y a aucune place au doute.

Disponible à partir du 5 janvier, à quel prix ?

L’entreprise officialiserait la GeForce RTX 4070 Ti le 3 janvier prochain. La levée de l’embargo sur les tests serait fixée au 4 janvier et la commercialisation prévue le 5. L’ultime inconnue est le tarif. La GeForce RTX 4080 12 Go avait un prix de vente recommandé de 899 dollars, mais beaucoup s’attendent à une baisse de tarif pour rendre la GeForce RTX 4070 Ti plus attractive face aux Radeon RX 7900 XTX et Radeon 7900 XT d’AMD.

Carte graphique GeForce RTX 4090 GeForce RTX 4080 16 Go GeForce RTX 4080 12 Go

GeForce RTX 4070 Ti SKU PG139-SKU330 PG139-SKU360 PG141-SKU331 Architecture Ada (TSMC 4N) Ada (TSMC 4N) Ada (TSMC 4N) GPU AD102-300 AD103-300 AD104-400 Multiprocesseurs de flux 128 76 60 Cœurs CUDA 16 384 9728 7680 Fréquence Boost 2520 MHz 2505 MHz 2610 MHz VRAM 24 Go G6X 16 Go G6X 12 Go G6X Bus mémoire 384-bit 256-bit 192-bit Vitesse mémoire 21 Gbit/s 22,5 Gbit/s 21 Git/s Bande passante mémoire 1008 Go/s 720 Go/s 504 Go/s TGP par défaut 450W 320W 285W Max TGP 660W 516W 366W Prix de la version FE 1599 dollars

1949 euros 1199 dollars

1469 euros 899 dollars

1099 euros Date de commercialisation 11 octobre 2022 16 novembre 2022 5 janvier 2023

Source : VideoCardz