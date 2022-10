La GeForce RTX 4080 16 Go est jusqu’à 30 % plus rapide que la version 12 Go

Le mois prochain, vous pourrez acquérir une GeForce RTX 4080 : une GeForce RTX 4080 12 Go ou 16 Go pour être précis. Mais contrairement à ce que les appellations officielles suggèrent – GeForce RTX 4080 (16 Go) / GeForce RTX 4080 (12 Go) – les différences ne se limitent pas à la quantité de VRAM. La carte la moins bien dotée de ce côté-là embarque un GPU AD104 plutôt qu’AD103, et également 26 % cœurs CUDA en moins, avec 7680 cœurs contre 9728 cœurs. En outre, la largeur du bus mémoire de la variante 12 Go est de seulement 192 bits contre 256 bits pour variante 16 Go. Enfin, concernant les TDP, ce sont 320 W d’un côté, 285 W de l’autre. Bref, vous l’aurez compris, le nom générique GeForce RTX 4080 cache en réalité deux cartes graphiques très différentes. Et en toute logique, ces disparités se retrouvent dans les performances.

© NVIDIA

NVIDIA a publié des données comparatives opposant plusieurs références RTX 2000 / 3000 / 4000 dans trois jeux : Flight Simulator, A Plague Tale : Requiem et F1 2022. Les écarts entre la GeForce RTX 4080 16 Go et la RTX 4080 12 Go sont importants, compris entre 21 et 30 %. Bien sûr, dans l’absolu, la GeForce RTX 4080 s’annonce comme une carte très performante, avec un niveau de prestations assez proche de la GeForce RTX 3090 Ti sans DLSS, et nettement supérieur avec le DLSS 3.0 dans les définitions choisies.

Carte graphique GeForce RTX 4080 12 Go GeForce RTX 4080 16 Go GeForce RTX 3090 Ti 24 Go GeForce RTX 4090 24 Go MS Flight Simulator 100 % 126 % 101 % 142 % A Plague Tale: Requiem 100 % 130 % 119 % 251 % F1 22 100 % 124 % 107 % 172 % Performances relatives sans DLSS

370 euros de différence

Les RTX 4080 (16 Go) et RTX 4080 (12 Go) sortiront en le mois prochain à partir de 1469 et 1099 euros respectivement.

Carte graphique GeForce RTX 4090 GeForce RTX 4080 16 Go GeForce RTX 4080 12 Go SKU PG139-SKU330 PG139-SKU360 PG141-SKU331 Architecture Ada (TSMC 4N) Ada (TSMC 4N) Ada (TSMC 4N) GPU AD102-300 AD103-300 AD104-400 Multiprocesseurs de flux 128 76 60 Cœurs CUDA 16 384 9728 7680 Fréquence Boost 2520 MHz 2505 MHz 2610 MHz VRAM 24 Go G6X 16 Go G6X 12 Go G6X Bus mémoire 384-bit 256-bit 192-bit Vitesse mémoire 21 Gbit/s 22,5 Gbit/s 21 Git/s Bande passante mémoire 1008 Go/s 720 Go/s 504 Go/s TGP par défaut 450W 320W 285W Max TGP 660W 516W 366W Prix de vente recommandé 1949 euros 1469 euros 1099 euros

Source : NVIDIA