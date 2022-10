Le PDG de NVIDIA Corée revient sur l’annulation de la RTX 4080 12 Go

La semaine dernière, NVIDIA a abandonné la GeForce RTX 4080 12 Go. Kim Seung-gyu, le directeur de la division coréenne de l’entreprise, a donné quelques motifs rapportés par Bodnara. Bon, rien d’ébaubissant : selon lui, la dénomination RTX 4080 pour les versions 12 et 16 Go aurait porté à confusion et dérouté les clients, les deux cartes ne proposant pas du tout le même niveau de performances.

© NVIDIA

La variante 16 Go n’était pas seulement dotée de plus de VRAM et d’un bus mémoire plus grand, mais aussi de plus de cœurs. Dans les faits, NVIDIA rapportait des écarts susceptibles d’atteindre 30 % dans les jeux. Une telle marge sépare d’ordinaire aisément deux références distinctes.

Carte graphique GeForce RTX 4090 GeForce RTX 4080 16 Go GeForce RTX 4080 12 Go SKU PG139-SKU330 PG139-SKU360 PG141-SKU331 Architecture Ada (TSMC 4N) Ada (TSMC 4N) Ada (TSMC 4N) GPU AD102-300 AD103-300 AD104-400 Multiprocesseurs de flux 128 76 60 Cœurs CUDA 16 384 9728 7680 Fréquence Boost 2520 MHz 2505 MHz 2610 MHz VRAM 24 Go G6X 16 Go G6X 12 Go G6X Bus mémoire 384-bit 256-bit 192-bit Vitesse mémoire 21 Gbit/s 22,5 Gbit/s 21 Git/s Bande passante mémoire 1008 Go/s 720 Go/s 504 Go/s TGP par défaut 450W 320W 285W Max TGP 660W 516W 366W Prix de la version FE 1599 dollars

Une manœuvre pour orienter les clients vers les RTX 3000 ?

Ces justifications sont assez censées, mais n’expliquent en rien pourquoi NVIDIA a présenté ces deux cartes ; le décalage existait dès le départ, il n’est pas le fruit d’un évènement ultérieur. Nous pouvons ainsi avancer une autre hypothèse. De fait, cette annulation de la RTX 4080 12 Go fait passer le prix d’entrée de cette série à 1469 euros au lieu de 1099 euros, soit un montant davantage rédhibitoire pour de très nombreux joueurs.

Tant que l’offre Ada Lovelace se limitera à deux cartes graphiques, l’une vendue presque 1500 euros, l’autre quasiment 2000 euros – voire bien plus pour un modèle comme l’Asus TUF RTX 4090 OC – cette génération restera inaccessible pour la majorité des clients, lesquels pourraient finalement se tourner vers Ampere, un peu par dépit, permettant à NVIDIA d’écouler ses stocks, toujours excédentaires. Rappelons que la GeForce RTX 3080 avait débarqué en septembre 2020 avec un prix recommandé de… 719 euros.

Pour le moment, NVIDIA n’a pas précisé ce que deviendrait les GeForce RTX 4080 12 Go. Les caractéristiques de cette carte graphique en feraient assurément une bonne GeForce RTX 4070 Ti / RTX 4070. Mais jusqu’à ce qu’une telle carte soit annoncée, le ticket d’entrée pour Ada Lovelace restera à 1469 euros. Dans le même temps, des GeForce RTX 3090 Ti ont récemment été bradées à 1300 euros.

Source : Bodnara via Tom’s Hardware US