Pokemon Legends : Arceus est déjà jouable sur PC à 60 images par seconde

Comme ce fut le cas pour Metroid Dread, à peine sorti (le 28 janvier), Pokemon Legends : Arceus est déjà jouable sur une autre plateforme que la Nintendo Switch, à savoir le PC. Le titre développé par Game Freak et édité par Nintendo / The Pokémon Company est disponible sur les émulateurs Yuzu et Ryujinx ; il autorise une définition 4K et jusqu’à 60 images par seconde grâce un mod, bien que ce dernier double la vitesse des combats.

Sur la vidéo ci-dessus, publiée sur la chaîne reznoire, ce Pokemon Legends : Arceus sollicite approximativement 15-20 % des capacités du CPU et 55-65 % de celles du GPU. La configuration mise à contribution est toutefois solide : Core i9-12900K (16 cœurs / 24 threads), GeForce RTX 3080, 32 Go (2 x 16 Go) de DDR5-5200. Le tout est installé sur une carte mère Asus ROG Maximus Z690 Hero.

Région de Hisui, terrain de jeu de 242 Pokémon

Ce Pokemon Legends : Arceus a pour cadre la région de Hisui.

« Votre aventure se déroulera au cœur de Hisui, une vaste région pourvue de somptueuses richesses naturelles, à une époque lointaine où êtres humains et Pokémon vivaient rarement en harmonie. Avec le temps, cette région a pris un tout autre nom, qui ne vous est peut-être pas inconnu : Sinnoh.

Le Mont Couronné qui s’élève au centre de la région de Hisui est entouré de nombreuses zones dotées d’environnements distincts. Chacune d’elles possède ses propres particularités naturelles et abrite des écosystèmes différents. Les resplendissantes Plaines Obsidiennes, avec leurs fleurs ravissantes et leur végétation luxuriante, en sont un bon exemple. Elles foisonnent de Pokémon favorisant les prairies et les forêts. »

Le but n’a pas changé depuis l’apparition des premiers Pokémon en 1996 ; il s’agit toujours de capturer et d’entraîner les créatures afin de se confronter à d’autres dresseurs. Enfin, sachez que le jeu contient 242 Pokémon différents.

Source : DSOGaming