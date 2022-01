Un remake 4K de Zelda Ocarina of Time sous Unreal Engine 5

Nous sommes déjà revenus sur les créations de fans autour de l’univers de Zelda, grâce à la nouvelle mouture du moteur d’Epic Games, l’Unreal Engine 5. Parmi les modélisations les plus fidèles et impressionnantes, le travail de RwanLink autour du village Cocorico avait largement impressionné par le soin présidant à sa réalisation, même si le framerate laissait encore à désirer.

Le même auteur s’est cette fois penché sur un lieu plus bucolique, mais tout aussi emblématique, de l’univers d’Hyrule : le lac Hylia.

La plongée dans les coulisses de l’artiste

Toujours aussi détaillée et nourrie par un vrai amour de la saga, la production de RwanLink n’est pas encore jouable à proprement parler, mais laisse entrevoir un rendu auquel la Switch ne peut pas prétendre. « L’objectif de cette série de réalisations est de réimaginer tous ces environnements comme s’ils existaient dans la vie réelle, à l’aide du moteur Unreal Engine 5, mais aussi de m’améliorer en tant qu’artiste, confie l’auteur. J’ai l’ambition de les décliner sous forme de scènes cinématiques. Même si je ne suis pas développeur à la base, j’aimerais prendre le temps d’apprendre à coder un personnage jouable, pour laisser tout le monde évoluer dans ces environnements ».

Grand intérêt de la vidéo, au-delà des scènes et des décors on découvre le mode opératoire de RwanLink. Le rendu est vraiment surprenant et recèle de détails, que nous vous invitons à découvrir dans la vidéo ci-dessus.