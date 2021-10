Metroid Dread déjà jouable sur PC via l’émulateur Ryujinx

Tout juste paru (le 8 octobre), Metroid Dread est déjà jouable sur PC par le biais de l’émulateur de Nintendo Switch Ryujinx. Une réactivité déjà constatée pour les titres Animal Crossing : New Horizons et Super Mario 3D World + Bowser’s Fury notamment, qui avaient également été accessibles quelques jours seulement après leur sortie.

La chaîne YouTube Gaminja a publié la vidéo ci-dessus le 7 octobre ; à l’évidence, des copies du jeu circulaient donc avant le lancement officiel sur Nintendo Switch. À en croire cet extrait, l’émulateur Ryujinx est à même de faire fonctionner le jeu en 4 K à 60 images par seconde. La configuration utilisée est plutôt moyenne aujourd’hui : elle consiste en un processeur Intel Core i5-8400, une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1060 et 16 Go de RAM.

Une console émulée depuis longtemps

L’auteur de la vidéo ne précise pas si Metroid Dread est jouable en intégralité via l’émulateur. Contrairement aux consoles de Sony et de Microsoft, plus puissantes, l’émulation de la Nintendo Switch est concomitante au cycle de vie la machine. On peut néanmoins supposer que cet état de fait n’ait qu’une incidence marginale sur les ventes de Nintendo.

