Pourquoi l’iPhone 17 va faire un carton ? Apple a une cible bien précise

L’iPhone 17 offre à Apple l’opportunité de cibler 315 millions d’utilisateurs dont les appareils ont plus de quatre ans, grâce à des innovations étendues à toute la gamme et à une demande soutenue, notamment en Chine et lors de la saison des fêtes.

Le lancement de l’iPhone 17 pourrait représenter un tournant stratégique pour Apple. Selon des analyses récentes, la marque dispose désormais d’une occasion unique de conquérir une part plus importante du marché mondial des smartphones, en s’appuyant sur une base de 315 millions d’utilisateurs dont les appareils n’ont pas été renouvelés depuis plusieurs années.

Un parc d’iPhone vieillissant

D’après les dernières estimations, parmi les 1,5 milliard d’iPhone actuellement en circulation, environ 315 millions d’appareils — soit 21 % du total — ont plus de quatre ans. Ce chiffre révèle un potentiel de renouvellement significatif, surtout dans un contexte où les innovations apportées par la nouvelle gamme pourraient convaincre ces utilisateurs de franchir le pas.

Contrairement aux années précédentes, où les améliorations se concentraient principalement sur les modèles haut de gamme, Apple a cette fois-ci choisi d’enrichir l’ensemble de sa gamme, y compris le modèle d’entrée. L’introduction d’un écran ProMotion sur l’iPhone 17, le doublement de la mémoire interne et le maintien du prix de départ à 799 dollars en font une proposition attrayante pour ceux qui hésitaient à investir dans un smartphone premium.

Une concurrence affaiblie et une demande accrue

La faible résistance des concurrents et l’engouement observé pour les nouveaux modèles renforcent la position d’Apple. Les analystes de Webdush Securities anticipent une hausse des expéditions pour l’exercice 2026, passant de 230 millions à une fourchette comprise entre 240 et 250 millions d’unités. Cette dynamique s’explique en partie par la reprise du marché chinois, où la marque semble regagner du terrain après une période de ralentissement.

La période des fêtes approchant, les activations d’iPhone devraient connaître une accélération. Les observateurs soulignent que la combinaison d’un parc vieillissant et d’une offre renouvelée pourrait stimuler les ventes de manière significative. Reste à voir si Apple parviendra à maintenir cette tendance sur le long terme, notamment face à une concurrence qui pourrait réagir dans les prochains mois.

La stratégie payante pour Apple ?

L’iPhone 17 Pro Max, en particulier, est attendu comme le fer de lance de cette nouvelle vague de ventes. Cependant, c’est l’ensemble de la gamme qui bénéficie d’un intérêt accru, grâce à des améliorations matérielles et logicielles jugées pertinentes par les consommateurs. Pour beaucoup, ces évolutions suffisent à justifier un renouvellement, après des années d’attente.

Si Apple parvient à capitaliser sur cette dynamique, l’impact sur ses résultats pourrait être notable. La question reste de savoir si cette croissance sera durable, ou si elle ne reflète qu’un effet de rattrapage ponctuel.