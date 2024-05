Test Predator Radeon RX 7800 XT OC : Acer produit des cartes graphiques plutôt performantes !

La Radeon RX 7800 XT que nous testons aujourd’hui est produite par Acer ; AMD a fait confiance au constructeur taïwanais pour cette carte dorée de 16 Go de VRAM et offrant de solides performances.

Une taille correcte qui loge dans tous les boitiers

Des performances très convenables en 1440p Une consommation par fps élevée

Des performances en 4K quelque peu discutables

On n’imaginait pas encore il y a quelques années, Acer, fabricant d’ordinateurs portables à un tarif intéressant, produire des cartes graphiques Intel et AMD. Mais le constructeur s’y est mis, en particulier avec cette Predator RX 7800 XT, compacte et élégante, qui a tout d’une grande en termes de look. Mais qu’apporte-t-elle réellement en termes de performances graphiques ? Acer est-il au niveau des grands de ce monde comme Asus ou MSI au niveau de la conception de GPUs ?

Est-ce qu’AMD a eu raison de faire confiance à Acer pour cette RX 7800 XT ? Voyons cela dans notre test complet de cette carte graphique plutôt compacte, mais performante.

Unboxing et bundle

La première chose qui frappe quand on déballe cette carte graphique, c’est la boite, franchement jolie, on est sur quelque chose d’encore plus travaillé et esthétique à nos yeux que pour la RTX 4080 Super FE. Le constructeur a mis une boite dans un emballage en carton, boite que l’on ouvre avant de trouver la carte, soigneusement rangée. Pas de gros morceaux de polystyrène ici, pas de pochette antistatique, nul besoin, tout simplement car la carte est très bien protégée par des mousses dures.

On doit avouer que ça change pas mal des autres constructeurs habituels, une boite assez compacte, un emballage soigné et pas de gros morceaux de mousse à retirer, on a juste à récupérer la carte soigneusement apposée dans la boite. Cependant, on ne retrouve pas non plus d’accessoires, à part quelques feuillets nommés “Safety Guide”, c’est tout. Pas non plus de protection des connecteurs externes, en même temps, ce n’est clairement pas indispensable. On y retrouve toutefois une coque de protection pour le connecteur PCIe, c’est effectivement important de ce côté-là, d’avoir de quoi le protéger.

La carte est comme évoqué précédemment, plutôt compacte, on l’imaginait déjà avant d’ouvrir la boite, mais ici, elle se montre de bonne facture. Malgré le look non pas minimaliste, mais pas non plus dans l’outrance des cartes gigantesques sur le marché, on y retrouve trois ventilateurs, permettant un refroidissement efficace.

Sur la tranche extérieure de la carte, se trouve un logo Predator, de chez Acer, ainsi que le logo Radeon de chez AMD, mais c’est tout, nonobstant quelques petites finitions esthétiques, qui montrent un certain travail du produit.

La carte est protégée en sa partie supérieure par une backplate, laquelle par ailleurs, est également protégée par un film plastique lorsque l’on déballe le GPU, c’est assez original et on n’a clairement pas l’habitude de voir ça ailleurs. Preuve une nouvelle fois que l’attention au détail a été assez poussée dans la conception de cette RX 7800 XT.

Caractéristiques de la Predator RX 7800 XT

RX

7900 XTX RX

7900 XT RX

7900 GRE RX

7800 XT RX

7700 XT RX

7600 Architecture RDNA 3 RDNA 3 RDNA 3 RDNA 3 RDNA 3 RDNA 3 GPU Navi 31 XTX Navi 31 XT Navi 31 XL Navi 32 XT Navi 32 XL Navi 33 XL Architecture Multi-Chiplet Multi-Chiplet Multi-Chiplet Multi-Chiplet Multi-Chiplet Monolithique Gravure TSMC N5

TSMC N6 TSMC N5

TSMC N6 TSMC N5

TSMC N6 TSMC N5

TSMC N6 TSMC N5

TSMC N6 TSMC N6 Compute Units 96 84 80 60 54 32 Shader Units 6144 5376 5120 3840 3456 2048 RT Accelerators 96 84 80 60 54 32 AI Accelerators 192 158 160 120 108 64 Mémoire 24Go

GDDR6

20 GT/s 20Go

GDDR6

20 GT/s 16Go

GDDR6

18 GT/s 16Go

GDDR6

19.5 GT/s 12Go

GDDR6

18 GT/s 8Go

GDDR6

18 GT/s Interface VRAM 384 bit 320 bit 256 bit 256 bit 192 bit 128 bit TBP 355 W 315 W 260 W 263 W 245 W 165 W MSRP 999 USD 899 USD 649 USD 499 USD 449 USD 269 USD

Quelles performances pour cette RX 7800 XT ?

Comme toujours, nous avons préparé la carte pour la tester et surtout, la mettre en de bonnes conditions. Ici, nous testerons la carte dans trois définitions, à savoir Full HD (1920 x 1080 px), QHD (2560 x 1440 px) et bien évidemment en 4K Ultra HD (3840 x 2160 px).

Sachez avant toute chose que cette carte est plutôt pour jouer en haute définition qu’une RX 7600 précédemment testée, le test en Full HD est donc là pour tous les utilisateurs, cependant, nous vous conseillerons plutôt de jouer en QHD voire en 4K avec, ça fonctionne également plutôt bien.

Pour cela, nous avons testé la carte sur divers jeux, offrant des performances plus ou moins élevées, afin de vous proposer un récapitulatif global des performances, comme à notre habitude. Lesquels jeux utilisés sont :

Cyberpunk 2077

Far Cry 6

Forza Horizon 5

Assassin’s Creed Mirage

Watch Dogs Legion

Red Dead Redemption II

The Division 2

Les jeux sont plus ou moins récents, certains offrent le Ray Tracing, certains autres non, certains offrent le FSR, d’autres non. Une petite note avant-tout sur le FSR, c’est chez AMD, l’équivalent du DLSS de chez Nvidia, permettant de générer des images et d’améliorer la fluidité des jeux, pour vulgariser en quelques mots.

Pour les tests, nous avons tout réalisé avec une configuration à base de Intel Core i9 13900K, un processeur puissant ne risquant pas de bottleneck la carte graphique, avec 32 Go de RAM en DDR5, le tout alimenté par une Corsair RM1000x Shift de 1000 watts, en somme, une configuration solide, avec la carte naturellement branché à un écran 4K Ultra HD, pour profiter d’une résolution maximale.

Que vaut cette RX 7800 XT en Full HD ?

Sur des jeux gourmands en ressources, elle se débrouille très bien, avec plus de 136 fps de moyenne. Cependant, est-ce vraiment nécessaire de dépenser autant d’argent dans une carte pour jouer en Full HD ? Avec les réglages en ultra, la majorité des jeux ne lui font pas peur, certes, mais si vos ambitions ou votre écran ne se limite qu’à une définition classique et pas très élevée, alors, il ne semble pas utile d’investir dans une RX 7800 XT mais dans une carte moins onéreuse.

Niveau consommation, nous avons relevé tout de même 31 watts en IDLE, autrement dit, au repos, quand la carte graphique n’est pas sollicitée pour autre chose que de l’affichage classique, ça fait tout de même beaucoup, face à une RTX 4070 Ti Super.

En pleine charge, toujours avec le logiciel AMD Adrenalin, nous avons relevé une consommation de 278 watts, ce qui ne semble pas excessif pour une telle carte graphique, mais tout de même légèrement élevé, plus que sur la version de base construite par AMD.

Concernant la consommation par watt, cette carte n’est pas des plus efficientes, tournant à environ 1,9 W/fps en Full HD.

Et en QHD 1440p, ça donne quoi ?

En 1440p, la RX 7800 XT se débrouille très convenablement, elle offre une moyenne de 102 fps, ce qui n’est pas mauvais. Bien évidemment, nous avons testé la carte avec pas mal de jeux différents, tout dépendra donc du jeu auquel vous jouez. Nous déconseillons toutefois de mettre les réglages en ultra sur Alan Wake II, ce qui offrira une fluidité franchement médiocre.

Cependant, sur la majorité des jeux testés, avec une configuration graphique convenable, la carte se débrouille franchement très bien, nous n’avons relevé aucun souci de fluidité. Si dépenser tant dans une telle carte semble abusif pour jouer en Full HD, en revanche, pour du jeu en 1440p, c’est l’idéal.

Côté performances, c’est franchement bon, mais côté consommation, du fait que le framerate moyen diminue, la consommation par fps augmente.

La consommation reste globalement identique en 1440p, bien qu’elle diminue quelque peu, mais la RX 7800 XT ne se situe toujours pas dans les cartes les plus efficientes, avec environ 2,5 watts/fps, elle est plus énergivore en proportion, qu’une RTX 4090.

Des performances en 4K assez moyennes

Après avoir réalité quelques benchmarks, on tombe à environ 54 fps de moyenne sur cette carte, ce qui n’est pas mauvais, mais n’est pas vraiment l’idéal pour jouer en 4K Ultra HD. La carte offre de belles performances, mais pas sur tous les jeux. Si sur Red Dead Redemption II, tout se passe bien, sur WatchDogs Legion en revanche, ce n’est pas l’idéal niveau fluidité, de même que sur FarCry 6. Si vous hésitez donc à prendre cette RX 7800 XT pour jouer en 4K Ultra HD, ce n’est certainement pas le meilleur choix que vous pourriez faire, note spéciale à Cyberpunk 2077, avec les réglages maximum, qui n’offre que 66 fps de moyenne avec le Ray Tracing activé, difficile donc d’en profiter en pleine qualité.

En toute logique, en 4K Ultra HD, la consommation reste constante, cependant, la consommation en watts/fps est assez élevée ici.

Si vous préférez de l’efficience, une RTX 4080 semble être un meilleur choix, avec une consommation moins élevée, la plus faible de notre classement, là où la RX 7900 XT est plutôt dans les mauvais élèves.

Performances avec le FSR 2

Les tests de la technologie FSR 2 sur 3DMark nous donnent des scores qui confortent la version suivante : le FSR est quasi indispensable pour profiter d’une qualité digne de ce nom. En Full HD, on obtient 90 fps sans FSR 2 et 179 fps avec le FSR 2 activé.

Fort heureusement, pour les jeux compatibles, le FSR permet d’améliorer sensiblement les performances notamment en 4K Ultra HD. Ici, la carte gagne nettement en fluidité, lui permettant de s’afficher entre la RTX 4070 et la RTX 4070 Super.

Quant à la consommation, elle diminue quelque peu quand on active le FSR2, la carte étant quelque peu soulagée par la technologie d’AMD.

Cela implique donc une baisse de la consommation par fps en 4K Ultra HD, avec ici une carte qui remonte quelque peu dans le classement. En effet, cette dernière se place juste sous la RTX 4070 Ti, avec tout de même près de 3,3 W/fps. On constate cependant qu’AMD est en bas du classement, avec des cartes à la consommation plus élevée en proportion.

Températures et nuisances sonores

Quant à la température, elle ne dépasse pas les 38°C en IDLE, ce qui est très convenable. En revanche, elle fait quasiment x2 en pleine charge, montant à 70°C, toujours selon AMD Adrenalin, ce qui reste très correct pour une telle carte graphique. N’oublions pas le fait qu’elle est dotée de trois ventilateurs, mais qu’elle reste malgré-tout assez compacte.

Quant aux nuisances sonores, ça reste très correct ici, nous n’avons qu’à peine entendu les ventilateurs de la carte s’activer, avec le lot de ventilateurs déjà présents dans le PC. Ici, les ventilateurs de la carte ne dépassent pas 39 dB(A) en jeu, ce n’est clairement pas ça qui va faire monter le volume global de la machine.

