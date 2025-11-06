Radeon RDNA 5 : tout ce que l’on sait sur les futures cartes graphiques AMD

AMD prépare pour 2026 une nouvelle génération de cartes graphiques RDNA 5 entièrement repensée, avec de profonds changements architecturaux, des cœurs dédiés à l’IA et au ray tracing, et un positionnement stratégique face à NVIDIA.

AMD devrait officialiser prochainement de nouvelles cartes graphiques avec la future génération RDNA 5, attendue pour le deuxième trimestre 2026. Selon plusieurs fuites concordantes, cette série marquerait un tournant stratégique et technologique pour le constructeur, qui chercherait à consolider sa présence sur le segment des GPU haut de gamme sans nécessairement viser la domination du très haut de gamme incarné par les modèles 90-series de NVIDIA.

Une continuité stratégique débutée avec RDNA 4

Avec la génération RDNA 4 et la série Radeon RX 9000, AMD avait amorcé un changement de cap notable. Plutôt que de rivaliser directement avec les GPU les plus onéreux de NVIDIA, l’entreprise s’était concentrée sur les segments « enthousiastes » et grand public. Les RX 9070 et 9070 XT ont connu un bon accueil grâce à un rapport performance/prix jugé compétitif, tout en restant largement disponibles sur le marché. RDNA 5 devrait s’inscrire dans cette continuité, tout en introduisant des améliorations profondes au niveau de l’architecture.

Les cartes RDNA 5 apporteraient des évolutions techniques importantes

Les premières rumeurs concernant RDNA 5 sont apparues à l’été 2025. Elles évoquent une série de puces « Navi 5X » appartenant à la famille GFX13, gravées selon le procédé N3E de TSMC. Ces GPU devraient être proposés dans plusieurs configurations, du modèle d’entrée de gamme au fleuron destiné aux joueurs les plus exigeants.

Le modèle phare afficherait un gain de 50 % du nombre d’unités de calcul (CU) par rapport au Navi 48 et intégrerait un bus mémoire élargi jusqu’à 384 bits. La mémoire GDDR7 ferait son apparition, avec des capacités supérieures à 16 Go, probablement pour atteindre 24 à 32 Go sur les versions les plus hautes.

Un changement majeur concernerait également la conception des puces : AMD envisagerait de passer d’un design monolithique à une structure en chiplets, déjà utilisée avec succès sur ses processeurs Ryzen. Chaque unité de calcul intégrerait jusqu’à 128 cœurs, soit le double de la génération précédente.

Les modèles intermédiaires proposeraient 40 ou 24 CU, respectivement dotées de 5120 et 3072 cœurs, tandis que l’entrée de gamme conserverait une base de 12 CU et un bus mémoire 128 bits. Ces dernières cartes viseraient avant tout la sobriété énergétique et un positionnement tarifaire plus abordable.

Nouvelles fonctionnalités et cœurs spécifiques

RDNA 5 introduirait trois éléments inédits dans l’écosystème graphique d’AMD :

Radiance Cores : unités matérielles dédiées au ray tracing et au path tracing en temps réel ;

: unités matérielles dédiées au ray tracing et au path tracing en temps réel ; Neural Arrays : ensembles d’unités de calcul optimisées pour l’intelligence artificielle et le rendu neuronal, destinés notamment aux futures technologies d’upscaling ;

: ensembles d’unités de calcul optimisées pour l’intelligence artificielle et le rendu neuronal, destinés notamment aux futures technologies d’upscaling ; Universal Compression : un nouveau système de compression des données pour réduire la consommation de bande passante mémoire et améliorer l’efficacité globale du GPU.

Ces innovations visent à renforcer les performances en jeu et à anticiper l’intégration de fonctions d’IA dans les prochains titres AAA.

AMD s’inspirerait de Transformers

Les trois principales puces RDNA 5 porteraient des noms de code inspirés de la franchise Transformers : Alpha Trion, Ultra Magnus et Orion Pax.

Alpha Trion serait associée à la gamme grand public, Ultra Magnus aux SoC destinés à la future génération de consoles Xbox, et Orion Pax à celle de PlayStation.

Quand sera lancée la gamme RDNA 5 ?

Aucune information officielle n’a encore été communiquée sur les prix. Toutefois, compte tenu des avancées technologiques et du positionnement visé, les cartes les plus puissantes pourraient se situer entre 1000€ et 1500€, dans la lignée de la Radeon RX 7900 XTX (999$ à son lancement).

Le lancement serait prévu au cours du deuxième trimestre 2026, avec de possibles annonces préliminaires lors du CES 2026 ou du Computex 2026.