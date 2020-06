Baldur’s Gate 3 se dévoile dans une vidéo de presque deux heures

Début mars, Larian Studios avait publié une vidéo de plus d’une heure et demi pour présenter son RGP Baldur’s Gate 3. Un titre qui s’appuie sur le moteur Divinity 4.0 et qui se destine pour l’instant au PC, puisque les consoles actuelles ne seraient pas assez puissantes pour le faire tourner. À l’occasion du D&D Live 2020, l’équipe a partagé une nouvelle vidéo de son jeu.

D’une durée d’une heure et quarante-neuf minutes, celle-ci témoigne des améliorations et ajouts concrétisés au cours de ces dernières semaines. Le studio met l’accent sur l’importance accordée aux avis exprimés par la communauté. L’équipe oriente son développement en fonction des commentaires des réactions.

Les retours de la communauté au cœur du développement

Parmi les changements induits par ces retours, citons par exemple l’évolution de la mécanique d’initiative. Elle repose sur un système d’initiative de groupe qui permet de rassembler automatiquement les personnages avec un même niveau d’initiative individuelle afin de coordonner leurs attaques. La communauté a également réclamé un mécanisme d’inspiration autorisant le joueur à relancer un de ses dés. Dernier exemple de modification : le narrateur du jeu utilise maintenant une narration à la seconde personne.

Enfin, sachez que la phase Early Access de Baldur’s Gate 3 devrait débuter en août 2020.