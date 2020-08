Project Cars 3 : voici les configurations minimale et recommandée

Officialisé début juin, le jeu de course automobile Project Cars 3 débarquera le 28 août prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Bandai Namco et Slightly Mad Studios ont révélé les exigences matérielles pour la première plateforme.

Pour faire vrombir les moteurs, il vous faudra au minimum une machine équipée d’un processeur Intel Core i5-3450 ou AMD FX-8350. Pour la carte graphique, une NVIDIA GeForce GTX 680 (ou équivalent AMD, soit une R9 280X à peu près). Enfin, 8 Go de RAM viennent compléter le tableau.

50 Go d’espace disque

La configuration recommandée exige logiquement une plus grosse cylindrée. Tablez sur un processeur Intel Core i7-8700k ou AMD Ryzen 7 2700K associé à une carte NVIDIA RTX 2070 ou AMD Radeon RX 5700 et 16 Go de RAM.

Dans tous les cas, prévoyez 50 Go d’espace disque. Le jeu est disponible sur Steam à partir de 59,99 euros.

Enfin, précisons que Project Cars 3 tourne sous le moteur Madness Engine. Comme son ancêtre, Project Cars 2, il bénéficie d’un cycle jour / nuit et d’un système de météo complet. Afin de vous faire une idée du titre, plusieurs vidéos de gameplay sont disponibles ci-dessous.