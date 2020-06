Project Cars 3 fait déjà vrombir les moteurs dans plusieurs vidéos de gameplay

En début de mois, Slightly Mad Studios a officialisé Project Cars 3. Ce jeu de course automobile débarquera au cours de l’été. Le précédent opus, Project Cars 2, remonte à 2017. Sur YouTube, deux utilisateurs proposent déjà des vidéos de gameplay pour son successeur.

On doit ces extraits à Austin Ogonoski et GameRiot. Vous en conviendrez, sur ces séquences, ce Projet Cars 3 semble plus arcade que ses prédécesseurs. Il ne s’agit bien sûr que d’une version bêta et le jeu final peut différer de ce qu’on voit ici.

Des textures en 12K

Le contenu devrait être toujours conséquent, avec 200 voitures et 140 circuits. Slightly Mad Studios va aussi étoffer le nombre de modes de jeu et permettre plus de personnalisation. On retrouvera un cycle jour / nuit complet et une météo dynamique. Le studio promet également une IA améliorée. Pour la version PC, des textures 12K sont au programme, tout comme le support de la réalité virtuelle dès le lancement.