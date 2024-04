PS5 : cette nouvelle fonctionnalité va simplifier votre progression dans les jeux

Le firmware de la PS5 vient d’être mis à jour avec les améliorations de stabilité et de performances habituelles. Petite surprise, l’intégration d’une nouvelle fonctionnalité d’aide de jeu devrait faciliter l’expérience des joueurs grâce à l’expérience de la communauté.

©JESHOOTS via Unsplash

Bien que tous les regards soient tournés vers la potentielle PS5 Pro, Sony ne néglige pas pour autant sa console actuelle. En effet, la PS5 première du nom a le droit à des mises à jour régulières de son logiciel afin d’améliorer l’expérience des joueurs.

Si la plupart d’entre elles sont minimes et n’ont pour but que d’améliorer les performances de la machine, d’autres sont plus conséquentes. C’est le cas de la récente mise à jour ayant modernisé l’interface de la console de salon, par exemple.

La PS5 vient de recevoir un nouveau patch de ce type et la version 24.03-09.20.00 du firmware apporte quelques nouveautés intéressantes. L’une d’entre elles pourrait être un prélude à des fonctionnalités brevetées de Sony devant apparaître sur la PS5 Pro ou la PS6.

Ainsi, la mise à jour de 1,187 Go doit apporter des améliorations du son de la DualSense, de la capture audio, de la luminosité du signal d’alimentation et les fonctionnalités de partage d’écran, entre autres. Plus intéressant encore, un système d’aide de jeu approfondi devrait faire son apparition.

©Sony

La PS5 prend vos jeux en vidéo pour aider la communauté

Celui-ci est une extension de la fonctionnalité existante et devrait inclure des conseils et messages de la communauté basés sur leur propre expérience de jeu. Pour ce faire, la PS5 tirera profit de sessions vidéo de jeu des joueurs. Ainsi, la console sera en mesure de proposer une aide contextuelle appropriée à la situation dans laquelle se trouve le joueur.

Ce système d’aide fait penser à un brevet déposé par Sony il y a peu. Celui-ci suggère que l’intelligence artificielle pourrait être utilisée pour conseiller et guider les joueurs sur la PS5 Pro ou la PS6. Il est impossible de ne pas voir un prototype de ce système dans la nouvelle mise à jour de la PS5 de base.

Il est possible que ces deux fonctionnalités, si celle sur l’IA voit le jour, fonctionnent de manière complémentaire afin de faciliter les sessions de jeux des joueurs. Cette initiative de Sony ne serait pas étonnante puisqu’un autre brevet suggère que l’entreprise souhaite simplifier la difficulté des jeux.

Sony veut infantiliser les joueurs ?

En effet, un autre système sous-entend que Sony souhaite proposer une difficulté adaptative à ses jeux. De cette manière, un joueur bloqué trop longtemps dans une certaine situation pourrait voir la difficulté de son jeu diminuer pour l’aider.

©Sony

Cela peut sembler être de bonne volonté de la part de Sony, cependant ces différentes fonctionnalités soulèvent quelques questions. À force de prendre les joueurs par la main, l’entreprise pourrait finir par les infantiliser. Il faut donc espérer que toutes ces nouveautés ne soient qu’optionnelles.

De plus, la difficulté et le mystère font parfois partie intégrante d’un jeu. Sa diminution ou sa disparition pourrait faire perdre de l’intérêt à certains titres. Heureusement, il semblerait que pour l’aide de jeu de la PS5, ce système ne fonctionne que sur les jeux compatibles. Il est donc probable que les titres reposant sur des systèmes difficiles y échappent.